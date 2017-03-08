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Владельцы снятых с учета автомобилей в Чехии получили шанс на регистрацию

Владельцы снятых с учета автомобилей в Чехии получили шанс на регистрацию

artyommm 62 0
Министерство транспорта Чехии сообщило, при каком условии автовладельцы могут зарегистрировать машину, снятую с учета в 2015 году в соответствии с поправкой в законе.
Владельцы снятых с учета автомобилей в Чехии получили шанс на регистрацию

Автомобили, которые были сняты с учета в 2015 году, можно будет снова зарегистрировать. Чешские автовладельцы, которые не успели поставить на учет свои машины, смогут исправить ситуацию в рамках специального разрешения. Об этом заместитель министра транспорта Камил Рудолецки сообщил правозащитнице Анне Шабатовой.

Тем не менее, министерство транспорта обратило внимание на то, что, хотя закон этого не запрещает, владельцам таких машин будет сложно пройти проверку на соответствие техническим требованиям. Регистрируемые машины должны будут отвечать требованиям, предъявляемым к недавно выпущенным автомобилям. В учреждении считают, что проблема может возникнуть с допустимыми нормами выхлопных выбросов, более строгими для новых машин.

Машины в Чехии снимали с учета, если владельцы не регистрировали их до установленного срока. После снятия с учета ездить на них запрещено. Правозащитница сообщает, что часто автовладельцы забывали о регистрации при лизинге, по окончании которого они автоматически становились новыми собственниками транспортных средств. 

С помощью нового постановления Министерство транспорта попыталось снять с учета неиспользуемые автомобили. В середине 2015 года их насчитывалось 680 тысяч: старый владелец снялся с учета, а новый – не пришел. К концу 2015 года, когда срок перерегистрации истек, без регистрации осталось около 250 тысяч машин. Министерство транспорта тогда сообщило, что речь идет о неэксплуатируемых или давно не существующих автомобилях.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Автомобили законы Чехия
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