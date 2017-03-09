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Русские туристы возвращаются в Прагу

Русские туристы возвращаются в Прагу

Vladislava M 414 0
Лидерами турпотока в Прагу по-прежнему остаются азиатские туристы. Среди отдельных стран лидирует Германия.
Русские туристы возвращаются в Прагу

После двухлетнего падения турпотока из России в конце 2016 года ситуация стала меняться. В конце 2016 года в Прагу снова стали возвращаться русские туристы. Если в целом за год русских туристов стало меньше на 5,3%, то в последнем квартале 2016 года прирост русских гостей составил 27,8% (18 943 человека). Но первые места в рейтинге стран, из которых в Прагу приезжает больше всего туристов, не изменились.

Всего за прошлый год столицу Чехии посетило 7,07 млн туристов, из них 85% приехало из-за границы. Почти 65% всех зарубежных гостей приехало в Прагу из Европы, из них 22% составили немцы. Такой анализ представила компания Prague City Tourism.

В 2016 году Прагу посетил почти миллион туристов из Азии (на 126 тысяч человек больше, чем годом ранее). Почти половина из них приехала из Южной Кореи и Китая. Меньше других Азиатов в Прагу приезжают японцы.

Больше всего гостей в столицу Чехии по-прежнему приезжает из Германии, Южной Кореи и Словакии. При этом Германия за прошедший год укрепила позицию лидера в списке. За 2016 год Прагу посетило 872 тысячи немцев, 448 тысяч американцев и 405 тысяч англичан.

Общее количество азиатских туристов за год превысило границу в 1 млн. Прирост корейских туристов в 2016 году составил 22%, китайских – 12,9%. Темпы роста турпотока из этих двух стран замедлились по сравнению с позапрошлым годом.

Также в сообщении подчеркивается, что ни в одном из месяцев 2016 года общее количество туристов не падало.

Источник: www.euro.cz

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Темы
Туризм туристы Прага русские
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