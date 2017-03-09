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В Праге поранили ножом несколько человек

В Праге поранили ножом несколько человек

Vladislava M 712 0
Инцидент произошел в среду вечером в районе Горни-Почернице. Все пострадавшие попали в больницу.
В Праге поранили ножом несколько человек

Несколько человек в среду вечером получило ножевые ранения в районе Праги Горни-Почернице. Делом занимается краевая полиция.

«Около половины девятого вечера нас вызвали на улицу Высоковскую в Горни-Почернице, где произошел инцидент  с участием нескольких человек. Несколько из них получило ранения», – рассказал об инциденте пресс-секретарь полиции Томаш Гулан.

Точное количество раненых полиция не сообщила. По словам пресс-секретаря, в настоящее время делом вплотную занимаются местные криминалисты, которые собирают улики и важную информацию.

По предварительной информации, травмы получили 4 человека. Один из них был найден у пункта спасательной службы в районе Черны-Мост. Все пострадавшие получили ножевые ранения в разных частях тела и находятся в больнице.

В больницу на Буловце, куда привезли как минимум одного пострадавшего, выехали полицейские из Специального отряда. Они сопровождали одного из участников инцидента. Также в больницу прибыло несколько криминалистов.

Высоковскую улицу, на которой произошел инцидент, полицейские временно перекрыли.

Источник: Novinky.cz

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полиция Прага
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