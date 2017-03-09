В конце недели в Чехии испортится погода

Метеорологи рассказали о приближении холодного фронта, который испортит погоду в Чехии.

Фото: 420on.cz, Vlada Marsheva

В ночь на пятницу в Чехию придет холодный фронт с северо-запада. В горах (выше 500 метров над уровнем моря) будет идти снег, в низинах прогнозируют смешанные осадки. Все это будет сопровождаться сильным ветром и высокой облачностью.

«В конце недели ветер усилится, в пятницу днем ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с (70 км/ч), в горах – до 25 м/с (90 км/ч). В выходные небо будет облачным и затянутым, возможны дожди и даже снег», – сообщил Штефан Ганджак из Чешского гидрометеорологического управления.

В четверг в Чехии будет облачная, пасмурная погода. В Моравии и Силезии ожидаются дожди или грозы. Максимальная температура воздуха днем составит 7-11 градусов тепла.

В ночь на пятницу также возможны дожди и грозы, в горах – снег. Температура воздуха упадет до +4 – 0 градусов, днем воздух прогреется до 5-9 градусов тепла.

В субботу днем на западе страны прогнозируют дождь, в остальных областях также возможны осадки. Минимальная температура воздуха составит +1 – -3 градуса по Цельсию. Днем ожидается 6-10 градусов тепла.

Аналогичную погоду метеорологи прогнозируют и на воскресенье. В разных областях страны в этот день также возможны кратковременные дожди.

Погода не улучшится и в начале следующей недели.

Источник: idnes.cz