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Чехия будет бесплатно выдавать паспорта с чипом

Чехия будет бесплатно выдавать паспорта с чипом

artyommm 252 0
Правительство Чехии одобрило закон об электронизации удостоверений личности. Очереди в госучреждениях должны будут исчезнуть.
Фото: pixabay.com
Чехия будет бесплатно выдавать паспорта с чипом

Хорошая новость для Чехии: в среду, 8 марта, правительство одобрило законопроект об электронизации удостоверений личности. Для обращения в госучреждения появится портал гражданина, где все можно будет решить на одном месте. 

Будущие новшества относятся к общеевропейскому плану eGovernment, который, как считается, позволит к 2020 году сэкономить 5 млрд евро. Государственные учреждения будут бесплатно выдавать гражданам удостоверения с чипом.

Благодаря электронным удостоверениям личности в ближайшее время в Чехии могут исчезнуть очереди в учреждениях, с которыми можно будет взаимодействовать дистанционно. Для этого будет достаточно ввести имя и пароль. Для более сложных операций, например, переоформления собственности, понадобится пройти идентификацию с помощью электронного удостоверения личности.

Новый законопроект опирается на уже действующий – о гражданских паспортах. Новые паспорта с чипом будут выдавать бесплатно, а не за 500 крон, как сообщалось ранее. Законопроект, который одобрило чешское правительство, является частью европейской системы eIDAS, плана eGovernment на 2016-2020 гг. Он объединит учреждения всех стран ЕС.

По информации ООН, Чехия находится на 50-м месте в мире по уровню развития так называемого eGovernment – рядом с Беларусью, Бразилией и Болгарией. При этом вводить новые элементы электронной системы не так уж сложно: достаточно просто копировать их у государств, где она уже работает. Пример можно брать с Великобритании, Австралии, Эстонии, Дании или Голландии.

Евродепутат Павел Теличка признается: «Чехия уже давно находится позади ЕС в области e-Government. Мое желание – достичь уровня Эстонии, где, кроме свадьбы или похорон, можно без физического присутствия гражданина решить все официальные вопросы электронным образом».

Тем не менее, в Чехии все-таки действуют электронные проекты, которые упрощают жизнь гражданам и учреждениям. К таким, например, относится Czech POINT, через который можно получать выписки из кадастра недвижимости, справки о несудимости или информацию о регистрации предпринимателя. 

Источник: denik.cz

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