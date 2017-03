Крупнейший разработчик онлайн-игр Wargaming открывает отделение в Праге

Создатель популярнейших компьютерных игр Wargaming.net ищет сотрудников для нового центра разработок в Праге.

Фото: Wargaming.net

Крупнейший мировой издатель и разработчик компьютерных игр Wargaming, который создал такие популярные онлайн-игры, как World of Tanks или World of Planes, собирается открыть отделение в Праге. Это будет не торговое представительство, а центр разработки и инженерии.

Компания уже начала искать первых сотрудников. В Праге хотят нанять генерального менеджера, который бы построил весь офис, нанял бы людей на ключевые позиции (HR-менеджер, IT-менеджер и др.) и контактировал бы с местными поставщиками.

По информации портала Lupa, компания Wargaming в Праге собирается сосредоточиться на тестировании разрабатываемых игр и связанных с этим технологий. Здесь также будут оценивать качество продуктов (quality assurance), поэтому потребуются и бэк-энд специалисты.

Кроме того, в пражском отделении будут тестировать BI-системы и базы данных. Сотрудникам нужно будет работать с технологиями типа Oracle, Hive, Tableau, Grafana, MapReduce, SQL, Scala, Spark, NoSQL, HBase и др. Wargaming в Праге будет набирать инженеров, специалистов по базам данных, специалистов big data, а также UX-дизайнеров для области BI (business intelligence).

На данный момент в Чехии открыто 16 вакансий Wargaming. Всего в компании работает больше 4000 человек в 16 отделениях. Сейчас штаб-квартира компании находится на Кипре, но изначально фирму основал в 1998 году в Минске Виктор Кислый.

В Минске до сих пор находится основной центр разработок. Другие представительства компании расположены в 10 странах. Центры разработок Wargaming.net также есть в Киеве, Санкт-Петербурге, Сиэтле, Балтиморе, Чикаго, Сиднее и Хельсинки.

В 2015 году продажи Wargaming достигли 590 млн долларов. Вероятно, в 2016 году эти цифры стали еще больше. 64% акций компании владеет ее основатель Виктор Кислый, более 25% принадлежит его отцу. Стоимость компании оценивают более чем в 1,5 млрд долларов, поэтому Кислого считают долларовым миллиардером.

Игры от Wargaming относятся к самым популярным в мире. В них играет более 150 млн игроков. Компания разрабатывает игры World of Tanks, World of Planes и World of Warships. Все они симулируют сражения на танках, самолетах и боевых кораблях. Акцент в играх сделан на реалистичность.

Wargaming называют феноменом модели free-to-play. Это значит, что базовую версию игры можно скачать бесплатно. Затем игроки могут приобретать усовершенствованные модели танков, самолетов и кораблей. Компания также инвестирует средства в интернет-турниры и привлекает профессиональных игроков.

Источник: Lupa.cz