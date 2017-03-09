Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 10 °C
Крупнейший разработчик онлайн-игр Wargaming открывает отделение в Праге

Крупнейший разработчик онлайн-игр Wargaming открывает отделение в Праге

Vladislava M 9 0
Создатель популярнейших компьютерных игр Wargaming.net ищет сотрудников для нового центра разработок в Праге.
Фото: Wargaming.net
Крупнейший разработчик онлайн-игр Wargaming открывает отделение в Праге

Крупнейший мировой издатель и разработчик компьютерных игр Wargaming, который создал такие популярные онлайн-игры, как World of Tanks или World of Planes, собирается открыть отделение в Праге. Это будет не торговое представительство, а центр разработки и инженерии.

Компания уже начала искать первых сотрудников. В Праге хотят нанять генерального менеджера, который бы построил весь офис, нанял бы людей на ключевые позиции (HR-менеджер, IT-менеджер и др.) и контактировал бы с местными поставщиками.

По информации портала Lupa, компания Wargaming в Праге собирается сосредоточиться на тестировании разрабатываемых игр и связанных с этим технологий. Здесь также будут оценивать качество продуктов (quality assurance), поэтому потребуются и бэк-энд специалисты.

Кроме того, в пражском отделении будут тестировать BI-системы и базы данных. Сотрудникам нужно будет работать с технологиями типа Oracle, Hive, Tableau, Grafana, MapReduce, SQL, Scala, Spark, NoSQL, HBase  и др. Wargaming  в Праге будет набирать инженеров, специалистов по базам данных, специалистов big data, а также UX-дизайнеров для области BI (business intelligence).

На данный момент в Чехии открыто 16 вакансий Wargaming. Всего в компании работает больше 4000 человек в 16 отделениях. Сейчас штаб-квартира компании находится на Кипре, но изначально фирму основал в 1998 году в Минске Виктор Кислый.

В Минске до сих пор находится основной центр разработок. Другие представительства компании расположены в 10 странах. Центры разработок Wargaming.net также есть в Киеве, Санкт-Петербурге, Сиэтле, Балтиморе, Чикаго, Сиднее и Хельсинки.

В 2015 году продажи Wargaming достигли 590 млн долларов. Вероятно, в 2016 году эти цифры стали еще больше. 64% акций компании владеет ее основатель Виктор Кислый, более 25% принадлежит его отцу. Стоимость компании оценивают более чем в 1,5 млрд долларов, поэтому Кислого считают долларовым миллиардером.

Игры от Wargaming относятся к самым популярным в мире. В них играет более 150 млн игроков. Компания разрабатывает игры World of Tanks, World of Planes и World of Warships. Все они симулируют сражения на танках, самолетах и боевых кораблях. Акцент в играх сделан на реалистичность.

Wargaming называют феноменом модели free-to-play. Это значит, что базовую версию игры можно скачать бесплатно. Затем игроки могут приобретать усовершенствованные модели танков, самолетов и кораблей. Компания также инвестирует средства в интернет-турниры и привлекает профессиональных игроков.

Источник: Lupa.cz

Рассказать всем:
Темы
работа в Праге работа технологии Игры для ПК и консолей игры IT
Читайте
по теме 
Чешский парламент одобрил отпуск для отцов новорожденных детей
24.02.2017 11:03 Общество
Чешский парламент одобрил отпуск для отцов новорожденных детей
577 0
Amazon в Чехии пригласит 3000 новых сотрудников
20.02.2017 12:18 Экономика
Amazon в Чехии пригласит 3000 новых сотрудников
1791 0
Люди с высшим образованием рассказали, почему они работают в Праге уборщиками
19.02.2017 09:09 Интервью
Люди с высшим образованием рассказали, почему они работают в Праге уборщиками
5521 0
Фираз Муинов о Lekvi Group: «Мы прилагаем максимальные усилия для создания комфортных условий работы»
14.02.2017 12:38 Интервью
Фираз Муинов о Lekvi Group: «Мы прилагаем максимальные усилия для создания комфортных условий работы»
1464 0
Последние новости:
09
марта
Руководство легендарной компании Baťa возвращается в Чехию после 78 лет эмиграции
09.03.2017 11:35 Экономика
Руководство легендарной компании Baťa возвращается в Чехию после 78 лет эмиграции
95 0
Чехия будет бесплатно выдавать паспорта с чипом
09.03.2017 09:09 Общество
Чехия будет бесплатно выдавать паспорта с чипом
252 0
В конце недели в Чехии испортится погода
09.03.2017 08:59 Общество
В конце недели в Чехии испортится погода
293 0
Чехи рассказали, каким политикам они доверяют, а каким – нет
09.03.2017 08:42 Политика
Чехи рассказали, каким политикам они доверяют, а каким – нет
201 0
В Праге поранили ножом несколько человек
09.03.2017 08:00 Общество
В Праге поранили ножом несколько человек
712 0
Русские туристы возвращаются в Прагу
09.03.2017 07:39 Общество
Русские туристы возвращаются в Прагу
414 0
08
марта
Исследование: в каком городе Чехии выгоднее всего пользоваться общественным транспортом
08.03.2017 19:14 Экономика
Исследование: в каком городе Чехии выгоднее всего пользоваться общественным транспортом
667 0
Как чешские отели готовятся к укреплению кроны
08.03.2017 18:36 Экономика
Как чешские отели готовятся к укреплению кроны
981 0
Владельцы снятых с учета автомобилей в Чехии получили шанс на регистрацию
08.03.2017 17:59 Общество
Владельцы снятых с учета автомобилей в Чехии получили шанс на регистрацию
325 0
Скончался автор чешского хита о Йожине из болот
08.03.2017 17:01 Культура
Скончался автор чешского хита о Йожине из болот
915 0



Мобильная версия