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На складе известного онлайн-супермаркета в Праге задержали 85 иностранцев

На складе известного онлайн-супермаркета в Праге задержали 85 иностранцев

Vladislava M 158 0
Полиция по делам иностранцев провела проверку на складе компании Rohlík.cz и задержала 85 человек, не имеющих права на работу в Чехии.
На складе известного онлайн-супермаркета в Праге задержали 85 иностранцев

В среду при проверке пражского склада известной чешской компании Rohlík.cz полиция задержала 85 человек. Все они подозреваются в том, что работали в Чехии нелегально. Одного человека подозревают в предоставлении поддельных документов. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Томаш Гулан.

Интернет-магазин Rohlik.cz сегодня днем сообщил на своей странице Facebook, что из-за задержаний некоторые товары в Праге заказать нельзя. Фирма утверждала, что не может отправить 300 заказов. После 13:00 поставки понемногу возобновились.

По информации полиции, это была обычная проверка трудоустроенных людей. Национальность задержанных иностранцев полиция не сообщила.

По словам Гулана, задержанные иностранцы предъявили визы, выданные для проживания в других странах. Эти документы не позволяли иностранцам жить и работать в Чехии. Один человек подозревается в том, что работал по поддельным документам.

«Мы понимаем и уважаем то, что государственные службы должны проводить свою работу, и готовы оказывать им максимальную помощь. Эта проверка не является исключением. С другой стороны, нас расстраивает, когда вмешательство государства повторно влияет на наших клиентов, хотя раньше мы доказали, что не нарушали закон», – заявила компания на странице Facebook.

Полиция по делам иностранцев не впервые проводила проверку на складе Rohlík в Праге 6. Прошлая проверка проходила в июле 2016 года. Тогда полицейские задержали 24 сотрудника из Украины, у которых не было разрешения на работу. По заявлению магазина, речь шла о сотрудниках, которых прислало агентство. Затем агентство опубликовало заявление, что все задержанные работали в Чехии легально.

Интернет-магазин доставки продуктов и других товаров Rohlík.cz в прошлом году повысил оборот в 3 раза: до 960 млн крон. В этом году компания ожидает роста продаж до 2 млрд крон. Услуги фирмы доступны 2,5 млн жителей. Онлайн-супермаркет обслуживает, прежде всего, жителей Праги и Брно, но также работает и в других пяти областных городах.

Источник: ČTK, Lidovky.cz

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Темы
полиция Прага иностранцы
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