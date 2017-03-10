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Виновника инцидента с ножевыми ранениями в Праге обвинили в тройном убийстве

Виновника инцидента с ножевыми ранениями в Праге обвинили в тройном убийстве

Vladislava M 1 0
Стали известны подробности об инциденте, который произошел в Праге в среду. Один из пострадавших скончался от ранения ножом.
Виновника инцидента с ножевыми ранениями в Праге обвинили в тройном убийстве

В связи с инцидентом, который произошел в среду вечером в пражском районе Горни-Почернице, полиция обвинила 25-летнего мужчину в тройном убийстве: в одном случае совершенном и в двух других на стадии попытки. В четверг об этом информировал пресс-секретарь полиции Томаш Гулан.

«Мужчина пытался убить троих других мужчин ножом: один из пораненных скончался от ножевых ранений, двое других выжили», – уточнил пресс-секретарь.

По информации полиции, подозреваемый на основании экспертизы психиатра был помещен в психиатрическую больницу. Больше подробностей полиция не сообщила.

В среду вечером на улице Высоковской в Горни-Почернице произошел инцидент, во время которого было ранено 4 человека. Одного из них обнаружили у станции спасательной службы в районе Черны-Мост.

Все пострадавшие получили ножевые ранения в разных частях тела. Двое из них смогли доползти до соседнего дома и позвонить в звонок на калитке. Женщина, проживающая в соседнем доме, вызвала скорую помощь и полицию. По ее словам, мужчины, участвующие в инциденте, были в соседнем доме в гостях.

Источник: Novinky.cz

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преступность Прага убийство
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