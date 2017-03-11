Прага объединится с Брно против Uber

Недовольные таксисты в Праге продолжают протестовать против бездействия городских властей в отношении Uber. Правительство Чехии заняло выжидательную позицию.

Прага снова взялась за мобильное приложение Uber. Мэр столицы Адриана Крначова пригрозила компании тем, что магистрат займет более жесткую позицию по отношению к ней. Мэр Брно Петр Вокржал поддержал ее.

С понедельника вокруг здания магистрата на Марианской площади демонстративно ездит около сотни водителей службы такси AAA Radiotaxi. Они протестуют против бездействия пражских и государственных чиновников. Кружить вокруг магистрата и сигналить таксисты намерены до конца следующей недели. Если ничего не изменится, глава службы такси Йиржи Квасничка собирается протестовать таким образом и следующие три месяца.

Мэр Праги заявила, что Uber не является «симпатичным» стартапом и частью экономики совместного потребления, как компания сама себя характеризует. «Она оказывает стандартные услуги такси, но, в отличие от других служб, не платит никаких налогов и тем самым, по существу, обворовывает государство и город», – считает Крначова. Подобных взглядов придерживается и мэр Брно, куда Uber пришел в начале февраля.

С начала прошлого года магистрат Праги провел 68 проверок водителей Uber, и каждому из них был выписан штраф. Чиновники говорят, что иначе и быть не может: по закону, водители такси должны предъявлять счет пассажирам на основании показаний таксометра, а не мобильного приложения.

Кроме Uber водители в Праге пользуются и другими приложениями, например, Liftagо и Taxify. Против этих приложений магистрат ничего не имеет: эти компании не позволяют работать таксистам без лицензии.

Сейчас в Чехии обсуждается поправка в дорожном законе, согласно которой посредников типа Uber обяжут не допускать к перевозкам водителей без необходимых документов. Правительство пока не торопится с выпуском законопроекта, так как ждет решения Суда Европейского союза, который сейчас занимается спором с Uber. Прага намерена заручиться поддержкой Брно, чтобы повлиять на скорейший выпуск поправки в законе в Чехии.

Источник: idnes.cz