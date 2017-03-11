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Евростат: Население Чехии вымирает, несмотря на прирост рождаемости

Евростат: Население Чехии вымирает, несмотря на прирост рождаемости

Vladislava M 516 0
Евростат представил последнюю статистику о рождаемости в странах Евросоюза.
Евростат: Население Чехии вымирает, несмотря на прирост рождаемости

По актуальным данным Евростата, рождаемость в Чехии увеличивается. В позапрошлом году на 10 матерей приходилось 16 новорожденных: на 4 больше, чем в начале тысячелетия. Средний возраст первородящих матерей в Чехии немного превышает 28 лет: примерно так же, как и в других странах Европы. Рождаемость выросла и по всему Евросоюзу, но ни одна из членских стран не превысила границу, необходимую для сохранения населения.

На данный момент граница для сохранения населения в развитых странах составляет 2,1 ребенка на одну мать. В 2015 году к ней приблизилась Франция со значением 1,96 детей на женщину. Тревожная ситуация сложилась в Польше, где этот показатель составляет только 1,32. Последнее место в Евросоюзе по рождаемости занимает Португалия (1,26).

Еще в 2001 году одной из последних стран по рождаемости в Евросоюзе была Чехия. Теперь она отстает только на 0,01% от нормы Евросоюза. В течение исследуемого периода Чехия показала второй результат среди всех стран Евросоюза по росту рождаемости. Хороших результатов достигла и Словакия.

По данным Евростата, в 2015 году в Чехии родилось больше 110 тысяч детей: на 900 больше, чем годом ранее. По данным Чешского статистического управления, в том же году в стране умерло на 400 человек больше, чем родилось. Всего в Евросоюзе в 2015 году родилось 5,103 млн детей.

Евростат также изучил средний возраст европейских матерей, рожающих первого ребенка. Чехия с показателем 28,2 года находится чуть ниже нормы Евросоюза (28,9 лет). Дольше всего первого ребенка откладывают итальянские и испанские женщины: они становятся матерями в 30,7-30,8 лет. Самые молодые матери Евросоюза в Болгарии (26,5) и Польше (27).

Источник: ČT24

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