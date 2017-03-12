В Чехии хотят ужесточить закон о проживании иностранцев

Чешские депутаты поддержали законопроект об ужесточении правил проживания иностранцев на территории Чехии. Экономическая палата и некоммерческие организации не одобряют документ.

Чешские законодатели предложили ужесточить закон о пребывании иностранцев на территории Чехии, чтобы повысить безопасность в стране. Экономическая палата и некоммерческие организации предупреждают, что подобные изменения отрицательно повлияют и на чехов, которые нашли партнера за границей или приняли на работу иностранцев. Тем не менее новшества нашли поддержку у депутатов.

Автором изменений стал Вацлав Клучка (ČSSD) и сотрудники Министерства внутренних дел. По словам Клучки, проверки показали, что область миграции в Чехии нужно ужесточать.

Законопроект подразумевает отменить пересмотр решений МВД в суде. Если сейчас Министерство внутренних дел ЧР отказывает иностранцу в выдаче разрешения на проживание в Чехии, он может обратиться в суд. После внесения изменений иностранцы могут потерять это право.

«Больше четверти заявлений на пересмотр решения МВД становятся успешными: это действенный инструмент контроля», – предостерегает директор Объединения за интеграцию и миграцию Магда Фалтова.

Законопроект может принести и другие изменения. Например, иностранцев хотят обязать предоставлять чешским организациям все документы в оригинале.

По мнению Союза промышленности и транспорта, в связи с этим может повториться ситуация 2008 года. Тогда после внесения изменений среди иностранцев в Чехии начался хаос: люди выстраивались в длинные очереди в полиции.

«Подобные изменения приводят к административным трудностям, усложняют жизнь предпринимателям, работодателям и зарубежным инвесторам», – говорит член представительства союза Милена Ябуркова.

Кроме того, иностранцам пришлось бы расплачиваться и за мелкие ошибки фирм, в которых они работают. Если предприятие получило бы статус «ненадежного», у его сотрудников закончился бы срок действия карты, благодаря которой они могут жить в Чехии. По мнению вице-президента экономической палаты Ирены Бартоневой Палковой, Чехия и так с трудом пытается привлечь иностранцев на работу, а внесение поправок в закон еще больше усложнит этот процесс.

В ближайшие дни законопроект поступит на третье чтение. Если его утвердят, он может оказать влияние на полмиллиона проживающих в Чехии иностранцев.

Источник: ČT24.CZ