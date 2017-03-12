Прага привлекает туристов больше, чем Вена

Ассоциация European Cities Marketing опубликовала предварительные результаты рейтинга европейских городов по количеству ночей, которое провели в них туристы.

Ассоциация European Cities Marketing составила рейтинг городов Европы, где туристы провели больше всего ночей. По этому показателю Прага опередила Вену, заняв 7 строчку в списке. А если считать только иностранных туристов, то положение чешской столицы еще выше – 5 место в общеевропейском рейтинге. Информацию предоставило агентство Prague City Tourism.

В прошлом году количество ночей, которое туристы провели в Праге, выросло на 4,8% в межгодовом сравнении. Всего их насчитывалось 16,7 млн. Таким образом, столица Чехии опередила такие популярные европейские направления, как Вена и Амстердам.

Если считать только иностранных туристов, то они ночевали в Праге 14,9 млн раз, и это больше, чем в 2015 году, на 3,8%. С таким результатом чешская столица опередила Берлин, Мадрид, Будапешт и Вену.

В рамках рейтинга European Cities Marketing сравнивались 62 города с общим количеством ночей 389,9 млн. В тройку лидеров вошли Лондон, Париж и Рим. Данные, которые были недавно опубликованы, считаются предварительными. Окончательные итоги будут подведены в июне.

Но статистика и без того показывает, что туризм в Европе постоянно развивается. За прошлый год прирост турпотока в европейские города в целом составил 3,6%. Почти треть от общего числа туристов в Европе составляют граждане США, Германии и Великобритании. Чаще приезжать стали и китайские туристы. В прошлом году их стало на 2,2% больше.

Источник: denik.cz