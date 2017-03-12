Метеорологи рассказали, какой погоды ждать в Чехии в ближайшие 4 недели

Чешское гидрометеорологическое управление представило долговременный прогноз погоды на ближайшие 4 недели.

В ближайшие четыре недели в Чехии будет несколько теплее нормы. Количество осадков не превысит норму. С понедельника в стране будет постепенно теплеть: в выходные температура воздуха может подняться до +16 градусов Цельсия. Такой прогноз представило Чешское гидрометеорологическое управление.

«Мы предполагаем, что погода в период с 13-го марта по 9-е апреля 2017 года будет немного теплее нормы», – заявили метеорологи.

Вероятно, температура выше нормы будет преобладать до 26-го марта. Затем, до 9-го апреля, ожидается, скорее, соответствующая норме температура.

Большую часть следующей недели дневные температуры воздуха будут колебаться в районе 10 градусов тепла. В выходные воздух может прогреться до +16 градусов. Затем ожидается легкое похолодание.

По данным метеорологов, исследуемый период был самым теплым в 1974 году, когда средняя температура воздуха поднялась до 8,7 градуса Цельсия. Самым холодным был 2013 год, когда средняя температура воздуха с 13 марта по 9 апреля составила -1,3 градуса Цельсия. Средняя температура воздуха в Чехии для этого периода составляет 5,1 градуса тепла.

Источник: ČTK