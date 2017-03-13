В Праге началась «Неделя мозга»: бесплатные лекции на актуальные темы

На этой неделе в Академии наук в Праге можно посетить бесплатные лекции экспертов в области неврологии. Ученые расскажут о новейших исследованиях на тему мозга, душевных расстройств и неврологических заболеваний.

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Новейшие исследования в области мозга, душевных расстройств и неврологических болезней представит на этой неделе серия лекций под названием «Неделя мозга» в Праге. Акция будет проходить в здании Академии наук на улице Народни. Вход для общественности – свободный.

На лекциях выступят 14 выдающихся чешских специалистов по теоретической и клинической неврологии. Акция будет проходить с сегодняшнего дня до пятницы. Об этом сообщила пресс-секретарь Академии наук Илона Петрова.

Эксперты расскажут гостям о современных неврологических методах лечения, новых открытиях в области влиянии генетики на неврологические болезни, последних исследованиях анорексии и булимии. Также в программе лекции о сне, болях, нарушениях способности двигаться (болезнь Паркинсона и рассеянный склероз). Записаться на интересующую вас лекцию можно через сайт.

По мнению врачей, в будущем количество людей, страдающих болезнями мозга, вырастет. Это связано и с увеличением продолжительности жизни. Например, болезнью Альцгеймера на данный момент страдает приблизительно 130 тысяч чехов. Больше 400 тысяч человек в Чехии получает пенсии по инвалидности, из них 90 тысяч страдают душевными расстройствами. Новейшие исследования направлены на то, как заранее распознать признаки подобных болезней и препятствовать их развитию.

«Неделя мозга» в Чехии проходит уже 19 лет: в те же дни, что и в других странах. В 1993 году акцию впервые провела американская организация Dana Alliance for the Brain, которая объединяет несколько сотен американских и европейских ученых. В Чехии традицию проведения «Недели мозга» инициировал чешский невролог и профессор Йозеф Сыка в 1998 году. По всей стране на этой неделе также пройдут десятки лекций о памяти в рамках Национальной недели тренировки памяти.

Источник: ČTK