Прага готовит 20 новых трамвайных маршрутов

Первый новый трамвайный маршрут должен быть окончен к 2020 году. Он объединит микрорайон Баррандов и Сливенец.

В последние десятилетия строительство трамвайных путей в Праге было, скорее, символическим, но теперь магистрат обещает изменить ситуацию. В ближайшие 10 лет трамвайная сеть в чешской столице должна будет расшириться. Быстрее всего будет завершена трасса из Баррандова в Сливенец, открытие которой планируется в 2018-2020 гг.

Магистрат подготавливает более 20 новых маршрутов, благодаря которым пассажиры смогут экономить время на дорогу. Кроме того трамваи заменят перегруженные и неэкологичные автобусные маршруты, и, возможно, появление новых трамвайных маршрутов поможет сократить количество машин на улицах.

В ближайших планах у Праги открытие нового трамвайного участка из микрорайона Баррандов в Праге 5 через Голыне в Сливенец, протяженность которого составляет 1,4 км. Транспортное предприятие уже запросило разрешение на строительство по этому проекту. Затормозить процесс могут сложности с выкупом земель. Если все будет проходить гладко, то прокладывать новые трамвайные пути начнут в 2018 году, завершатся работы в 2020 году.

Жители микрорайона На Дедине (Na Dědině) в Праге 6 уже 6 лет ждут, когда к ним подведут трамвайные пути, но пока по-прежнему проходит рассмотрение документов. В этом году транспортное предприятие будет просить разрешение начать строить на выделенных участках, и тогда работы смогут начаться в 2019-2020 гг. В будущем новый трамвайный маршрут могут продлить до самого аэропорта.

Больше всего проектов по прокладке трамвайных путей сейчас планируется на юге Праги. Там же хотят строить и новую ветку метро, которая объединит Панкрац и Писнице. Кроме того город начал проектировать трамвайную трассу, которая должна вести от одной из станций линии метро D к конечной остановке Sídliště Modřany. Но и здесь все может упереться в вопрос выкупа земельных участков.

Источник: idnes.cz