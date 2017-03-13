В Германии водителей с низкой зарплатой штрафуют на 2 500 евро

Франция выписала более 50 штрафов водителям фур из Чехии за низкую зарплату. В Германии также уже оштрафовали первого чешского водителя, сумма штрафа достигает 2 500 евро.

Фото: Фотосток pixabay.com

Чешские водители фур во Франции получили более 50 штрафов за низкие зарплаты (ниже, чем французская «минималка»). За то же самое оштрафовали уже первого чешского перевозчика и в Германии. Транспортные компании требуют от Евросоюза изменить закон и акцентируют внимание на бездействии Европейской комиссии. Она пока никак не отреагировала на ситуацию во Франции и Германии.

Там временем, давление на иностранных водителей с более низкими зарплатами начали оказывать и в Австрии. Во Франции штраф для водителей, у которых нет справки о зарплате, составляет 135 евро. Оплачивают его работодатели. В Германии более жесткие правила – штраф достигает 2 500 евро.

Перевозчикам из постсоциалистических стран сложно соблюсти условие Франции и Германии, которое предполагает одинаковую оплату труда водителей. Есть и другие трудности: например, во Франции у компании должен быть свой представитель на 1,5 года, и неважно, если перевозчик поедет туда только единожды. Австрия снова начала требовать, чтобы перевозчик заранее сообщал об отправлении фуры. Соблюсти все эти условия восточноевропейским компаниям сложно, а порой – невозможно.

Причина, почему так происходит, кроется в желании защитить западноевропейский рынок грузоперевозок. Ключевые перевозчики потеряли большую часть бизнеса из-за более высоких расходов. Доля перевозчиков из Восточной Европы с 2009 года выросла в два раза. Доля поляков на рынке международных грузоперевозок составляет 25%. Ряд стран уже говорит о современном виде рабства: водители фур из восточных стран проводят за рулем часто по полгода без перерыва.

В Брюсселе сейчас обсуждают общеевропейский законопроект, который бы касался отправки сотрудников в зарубежные командировки. Он будет непосредственно связан с водителями фур и условиями их работы. Два года назад Еврокомиссия начала судебное разбирательство с Германией из-за вопроса о минимальных зарплатах, но оно пока так ничем и не завершилось.

Источник: idnes.cz