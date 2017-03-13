Чехословацкие эмигранты после брекзита хотят вернуть чешский паспорт

Чешское посольство в Великобритании за последние 9 месяцев получило несколько десятков заявлений от чехословацких эмигрантов. Опасаясь последствий брекзита, они хотят вернуть чешское гражданство.

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Около 70 человек чешского происхождения с июня прошлого года подали заявления на возвращение чешского гражданства. По большей части речь идет об эмигрантах, которые уехали из Чехословакии после 1948 и 1968 годов, а также их потомках. Об этом сообщил посол Чехии в Великобритании Либор Сечка.

Люди опасаются проблем, которые может принести брекзит, поэтому стараются получить хотя бы постоянный вид на жительство в Чехии.

«Мы наблюдаем повышенный интерес наших граждан, которые приехали в Великобританию и лишились чешского гражданства, к тому, чтобы получить его обратно, – говорит посол. – С июня мы получили около 70 таких заявлений».

По словам его заместителя Яна Бруннера, эмигранты могут получить обратно чешское гражданство, даже если они не живут на территории Чехии.

«Те люди, которые в прошлом лишились чешского (чехословацкого) гражданства, могут получить его обратно, подав заявление», – объясняет пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ондржей Кратошка.

Заявление можно подать и в представительстве страны. Затем его рассмотрят по месту последнего постоянного проживания гражданина в Чехии.

Чешское гражданство может вернуть желающим и чешский паспорт, который позволит чехам и дальше без ограничений путешествовать по Евросоюзу. Также чехи, проживающие в Великобритании, хотят получить вид на жительство в Чехии. Среди эмигрантов ходят опасения, что в Англии могут ужесточить условия для проживания иностранцев.

Многие чехи жалуются, что получить подтверждение, которое позволяет европейцам пользоваться такими же правами, как и англичанам, непросто. Главное препятствие – 85-страничное заявление на вид на жительство. Оно универсальное для иностранцев из всех стран мира и не приспособлено для граждан ЕС.

Огромный документ, написанный канцелярским языком, состоит из множества пунктов, которые многие люди просто не понимают. При этом очень важно, чтобы каждый пункт был заполнен без ошибок. Заявление рассматривают несколько недель или месяцев, и каждая ошибка ведет к возврату для внесения изменений или отказу. Чешское посольство знает об этих проблемах и предлагает гражданам помощь.

Источник: Rozhlas.cz