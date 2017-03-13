На пражском Жижкове установили фальшивый игровой автомат

Агентство OgilvyOne придумало необычный способ, как заставить игроманов задуматься о последствиях своей паталогической зависимости.

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Агентство OgilvyOne установило на пражском Жижкове игровой автомат с целью обратить внимание игроков на свою зависимость. Таким образом социальной службе Drop In решили помочь рассказать о себе патологическим игроманам.

Фальшивый игровой автомат заставляет задуматься о последствиях игровой зависимости – гэмблинга. Агентство OgilvyOne выбрало одно из заведений на Жижкове и заменило в нем реальный автомат на свой, с исправлениями.

Вместо слив, колокольчиков и других графических символов, игроки видят на экране плачущих детей, пули для пистолета или логотип «экзекуция» (наказание). Комбинацию символов сопровождают соответствующие звуковые эффекты (тревожная музыка, плач ребенка).

В конце игры автомат возвращает деньги со словами на экране Game Over, ty nulo («Game Over, ты ноль»). Игрок также может увидеть контактные данные недавно открывшегося центра лечения зависимостей в Праге 12, где игроманам оказывают профессиональную помощь.

Кадры, на которых обманутые игроки изображены с недоумевающими лицами, были использованы для создания промо-ролика. Продолжение кампании последовало в чешских печатных изданиях, а также на интернет-баннерах.

По данным организации Drop In в Чехии живет более 80 тысяч гэмблеров (людей, страдающих зависимостью от игровых автоматов), но только малая часть из них готова обратиться за помощью.

Источник: ihned.cz