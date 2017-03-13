Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 8 °C
На пражском Жижкове установили фальшивый игровой автомат

На пражском Жижкове установили фальшивый игровой автомат

artyommm 110 0
Агентство OgilvyOne придумало необычный способ, как заставить игроманов задуматься о последствиях своей паталогической зависимости.
Фото: Фотосток pixabay.com
На пражском Жижкове установили фальшивый игровой автомат

Агентство OgilvyOne установило на пражском Жижкове игровой автомат с целью обратить внимание игроков на свою зависимость. Таким образом социальной службе Drop In решили помочь рассказать о себе патологическим игроманам. 

Фальшивый игровой автомат заставляет задуматься о последствиях игровой зависимости – гэмблинга. Агентство OgilvyOne выбрало одно из заведений на Жижкове и заменило в нем реальный автомат на свой, с исправлениями.

Вместо слив, колокольчиков и других графических символов, игроки видят на экране плачущих детей, пули для пистолета или логотип «экзекуция» (наказание). Комбинацию символов сопровождают соответствующие звуковые эффекты (тревожная музыка, плач ребенка). 

В конце игры автомат возвращает деньги со словами на экране Game Over, ty nulo («Game Over, ты ноль»). Игрок также может увидеть контактные данные недавно открывшегося центра лечения зависимостей в Праге 12, где игроманам оказывают профессиональную помощь.

Кадры, на которых обманутые игроки изображены с недоумевающими лицами, были использованы для создания промо-ролика. Продолжение кампании последовало в чешских печатных изданиях, а также на интернет-баннерах. 

По данным организации Drop In в Чехии живет более 80 тысяч гэмблеров (людей, страдающих зависимостью от игровых автоматов), но только малая часть из них готова обратиться за помощью.

Источник: ihned.cz

Рассказать всем:
Темы
Болезни реклама социальные проблемы Прага игровые автоматы
Читайте
по теме 
В Праге началась «Неделя мозга»: бесплатные лекции на актуальные темы
13.03.2017 07:54 Общество
В Праге началась «Неделя мозга»: бесплатные лекции на актуальные темы
516 0
Чешские врачи продвинулись в лечении врожденных пороков сердца
27.02.2017 14:24 Общество
Чешские врачи продвинулись в лечении врожденных пороков сердца
472 0
Статистика: кто из жителей Чехии болеет чаще всего
14.02.2017 10:39 Общество
Статистика: кто из жителей Чехии болеет чаще всего
894 0
Птичий грипп наносит удары по Чехии: уничтожено крупнейшее стадо уток
01.02.2017 15:04 Общество
Птичий грипп наносит удары по Чехии: уничтожено крупнейшее стадо уток
843 0
Последние новости:
13
марта
Чехи доверяют евро больше, чем собственной кроне
13.03.2017 14:22 Экономика
Чехи доверяют евро больше, чем собственной кроне
26 0
В пражской больнице произошла утечка опасного химического вещества
13.03.2017 14:14 Общество
В пражской больнице произошла утечка опасного химического вещества
33 0
Андрей Мерзликин в Праге: «Сегодня был полный зал, я был приятно поражен»
13.03.2017 13:36 Интервью
Андрей Мерзликин в Праге: «Сегодня был полный зал, я был приятно поражен»
85 0
Чехословацкие эмигранты после брекзита хотят вернуть чешский паспорт
13.03.2017 11:50 Общество
Чехословацкие эмигранты после брекзита хотят вернуть чешский паспорт
371 0
В Германии водителей с низкой зарплатой штрафуют на 2 500 евро
13.03.2017 10:38 Общество
В Германии водителей с низкой зарплатой штрафуют на 2 500 евро
399 0
Режиссер Максим Диденко в Праге: «Я обращаю свое творчество ко всем жителям Земли»
13.03.2017 09:13 Интервью
Режиссер Максим Диденко в Праге: «Я обращаю свое творчество ко всем жителям Земли»
133 0
Хакеры раскрыли организатора пророссийских акций в Чехии
13.03.2017 09:09 Политика
Хакеры раскрыли организатора пророссийских акций в Чехии
852 0
Прага готовит 20 новых трамвайных маршрутов
13.03.2017 08:18 Общество
Прага готовит 20 новых трамвайных маршрутов
408 0
В Праге началась «Неделя мозга»: бесплатные лекции на актуальные темы
13.03.2017 07:54 Общество
В Праге началась «Неделя мозга»: бесплатные лекции на актуальные темы
516 0
12
марта
Прага ополчилась на Airbnb: бюджет недополучает десятки миллионов крон
12.03.2017 15:20 Экономика
Прага ополчилась на Airbnb: бюджет недополучает десятки миллионов крон
946 0



Мобильная версия