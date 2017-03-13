В пражской больнице произошла утечка опасного химического вещества

Пять отрядов пожарных сегодня утром выехали в пражскую больницу на Виноградах из-за утечки неизвестного химического материала. Оказалось, что в гинекологическом отделении разбился резервуар с формальдегидом.
Пожарные выехали в больницу вместе с химиками. У них не было подробной информации об утечке, поэтому на место прислали сразу несколько патрулей на случай массовой эвакуации.
По словам пресс-секретаря пожарных Мартина Кавки, часть отделения эвакуировали еще до приезда спасателей. Дальнейшая эвакуация не потребовалась.
Непосредственная опасность никому не грозила, поэтому около 13:00 пожарные вернулись обратно на станцию.
Формальдегид представляет собой бесцветный токсичный газ с резким запахом. В пищевой промышленности вещество зарегистрировано под кодом Е240. В фармакологии препараты с формальдегидом применяют, в основном, для снижения потливости и борьбы с микробами.
Источник: Novinky.cz