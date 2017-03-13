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В пражской больнице произошла утечка опасного химического вещества

В пражской больнице произошла утечка опасного химического вещества

Vladislava M 33 0
Сегодня в больницу на Виноградах прибыло несколько отрядов пожарных. Их вызвали из-за утечки формальдегида.
Фото: HZS Praha
В пражской больнице произошла утечка опасного химического вещества

Пять отрядов пожарных сегодня утром выехали в пражскую больницу на Виноградах из-за утечки неизвестного химического материала. Оказалось, что в гинекологическом отделении разбился резервуар с формальдегидом.

Пожарные выехали в больницу вместе с химиками. У них не было подробной информации об утечке, поэтому на место прислали сразу несколько патрулей на случай массовой эвакуации.

По словам пресс-секретаря пожарных Мартина Кавки, часть отделения эвакуировали еще до приезда спасателей. Дальнейшая эвакуация не потребовалась.

Непосредственная опасность никому не грозила, поэтому около 13:00 пожарные вернулись обратно на станцию.

Формальдегид представляет собой бесцветный токсичный газ с резким запахом. В пищевой промышленности вещество зарегистрировано под кодом Е240. В фармакологии препараты с формальдегидом применяют, в основном, для снижения потливости и борьбы с микробами.

Источник: Novinky.cz

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Больницы спасатели Прага
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