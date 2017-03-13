Сколько туристов приедет в Прагу на Пасху

В Prague City Tourism рассказали, сколько иностранных гостей ожидается в чешской столице во время пасхальных каникул.

Четверть миллиона туристов приедет из-за границы праздновать Пасху в Праге. Вместе с ними отмечать христианский праздник будут 35 тысяч местных туристов. Таковы прогнозы агентства Prague City Tourism на 10 дней в середине апреля.

Предполагается, что в этом году на пасхальные каникулы в столицу Чехии приедет на 10% больше туристов, чем в прошлом (всего 285 тысяч туристов). В нынешнем году католическая и православная Пасха выпали на один и тот же день – 16 апреля. По традиции повышенный интерес туристов к Праге обусловлен более поздней датой праздников: будет более теплая погода, – говорят в Prague City Tourism.

Больше всего туристов из-за рубежа приедет в чешскую столицу из Германии, Словакии, Польши и Австрии. Ожидается также больше россиян (число туристов из России начало расти еще осенью прошлого года). Prague City Tourism также сообщает о больших группах туристов из Италии, Великобритании, Испании, Франции, Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран.

С других континентов больше всего прилетит граждан США. Все более привлекательной Прага становится для гостей из Китая и Южной Кореи. Но настоящий туристический сезон в чешской столице начнется с мая.

Источник: denik.cz