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Мужчина совершил самоубийство в пражском метро

Мужчина совершил самоубийство в пражском метро

Vladislava M 715 0
За последние несколько дней уже два человека в Праге прыгнули под поезд на линии метро В.
Мужчина совершил самоубийство в пражском метро

Линия B пражского метро между станциями Českomoravská и Černý most в понедельник днем была перекрыта примерно на час. Около 15:00 на станции Hloubětín на рельсы прыгнул 48-летний мужчина. Несмотря на то, что ему сразу же оказали помощь врачи, мужчина скончался от полученных тяжелых травм. Об этом сообщил пресс-секретарь пражской спасательной службы Доминик Горн. Около 16:00 движение метро возобновили.

На время приостановки движения поездов от станции Černý most до станции Lehovec ездили запасные автобусы пражского интегрированного транспорта. Трамвайные маршруты 6, 8 и 14 были продлены по направлению от центра до остановки Lehovec.

Линия метро B около часа не ездила и днем в прошлую пятницу. Тогда под поезд на станции Florenc прыгнул мужчина 30 лет. В тяжелом состоянии, с травмами головы, позвоночника и внутренних органов его отвезли в виноградскую больницу.

Источник: Lidovky.cz

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Темы
поезда метро самоубийство Прага
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