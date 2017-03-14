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Чех заработал себе на квартиру в Германии лживыми новостями

Чех заработал себе на квартиру в Германии лживыми новостями

Vladislava M 421 0
Чех с фамилией Правда уже 5 лет ведет в Германии успешный дезинформационный портал. Липовыми новостями делятся десятки тысяч человек, а Правда зарабатывает на лжи на достойную жизнь и зимовки на экзотических островах.
Фото: Николас Правда отдыхает на тропических островах. Из архива Николаса www.facebook.com/nikolas.pravda
Чех заработал себе на квартиру в Германии лживыми новостями

Шеф-редактор известного немецкого подпольного сайта Николас с говорящей фамилией Правда предлагает своим читателям вовсе не правдивую, а «альтернативную информацию»: например, о том, что канцлер Ангела Меркель – родственница Адольфа Гитлера, а вирус эбола в Африке распространяет организация «Красный крест». «Новости» Правды перепечатывают и некоторые чешские дезинформирующие порталы.

По происхождению Правда – чех. Он родился в 70-е годы в Опаве и еще до революции уехал с родителями в Германию. Свой сайт Pravda-tv.com Николас основал 5 лет назад и продолжает успешно его вести. Портал каждый месяц посещают сотни тысяч читателей.

На сайте Pravda-TV чех выпускает около 7 новостей в день под разными псевдонимами. Сам он называет свой проект альтернативным и признается, что таким способом он зарабатывает себе деньги на достойную жизнь. Среди самых успешных материалов Правды – статьи о том, что Венгрия изгнала Международный валютный фонд из страны, а картофель-фри из ресторана McDonald's содержит вещество, повреждающее клетки ДНК. Подобными статьями в социальных сетях делятся десятки тысяч человек.

По словам Правды, свой портал он запустил после кризиса в жизни. После 16 лет работы специалистом по маркетингу в международной корпорации он эмоционально выгорел и 4 недели страдал от депрессии и приступов паники. Жизнь мужчине спасла медитация и природа.

Мир альтернативных новостей вдохновил Правду после того, как в 2010 году он вступил в социальной сети Facebook в закрытую группу конспираторов. В дальнейшем продолжать такую деятельность чеха мотивировали высокие доходы. Основной доход с сайта приносит баннерная реклама интернет-магазинов и продажа книг и DVD из магазинов-партнеров (например, Amazon, eBay).

Благодаря лживым новостям чеху удалось заработать на квартиру в Германии. Выручаемых денег журналисту хватает и на то, чтобы проводить всю зиму на тропических островах.

Тем не менее, из-за опубликованных текстов у редактора возникают проблемы с немецким законом. Его портал обвиняют в распространении пропаганды и дезинформации. Несколько раз его статьи опровергали специалисты по поиску «фейковых» новостей.

Источник: Aktualne.cz

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Пропаганда сми Германия Чехия
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