В субботу на набережную в Праге съедутся десятки фуд-траков

Фестиваль уличной еды, продаваемой из фургонов, Food Truck Show начнется в 10 утра и завершится к 7 вечера.

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18 марта на Смиховской набережной в Праге состоится один из крупнейших фестивалей фуд-траков в Европе. Food Truck Show начнется в 10 утра и завершится к 7 вечера. По словам организаторов, это мероприятие занимает 3 место в своем сегменте по масштабу в Европе, но своими корнями оно уходит в гастрономическую традицию США.

На набережную приедет более 40 фуд-траков из Чехии и стран зарубежья: Италии, Венгрии, Польши, Бельгии, Франции, Австрии, Словакии. Отдельные палатки в виде навесов, рикш, велосипедов, гигантских грилей или полевых кухонь представят национальные блюда и их вариации. Food Truck Show можно будет попробовать бургеры, хот-доги, тайскую еду, свежие макароны, бельгийский картофель-фри и др.

Когда появился первый фуд-трак? В 1872 году американский продавец еды Вальтер Скотт вырезал окна в своем фургоне, припарковал его перед входом в офис газеты на Providence Rhode Island и начал продавать журналистам и печатникам сэндвичи, выпечку и кофе.

Фестиваль фуд-траков в Праге интересен не только тем, что можно попробовать вкусную уличную еду. Участники Food Truck Show постоянно удивляют оформлением своих фургонов и выездных точек продаж. На глазах зрителей один из них специально раскрасят граффити.

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