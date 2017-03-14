Чехию заполонили агрессивные дикие кабаны

Несмотря на массовый отстрел, диких кабанов в Чехии становится все больше. Животные появляются и в городах, включая Прагу.

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Чешские леса заполонили дикие кабаны, которые продолжают размножаться сверх меры. По словам охотников, кабаны стали агрессивнее, чем раньше. Кроме того, они используют свой интеллект, чтобы придумывать новые стратегии выживания.

Если полвека назад чешские охотники в год застреливали чуть больше 3000 кабанов, то в прошлом году это число составило 185 000. При этом снизить количество кабанов в стране все равно не удается.

Эксперты утверждают, что дикие кабаны умнее собак. Они активно защищаются и помнят те места, где им грозила опасность. Кабаны даже отправляют на разведку молодых особей, чтобы проверить, есть ли там охотник. Так они могут жертвовать даже собственными потомками.

Агрессивность кабанов в последние годы растет. Они все чаще нападают на охотников. Однако охотники утверждают, что кабан нападает только тогда, когда он ранен и чувствует опасность для жизни.

Чаще, чем раньше, кабаны в Чехии появляются и в городах. Недавно поросят видели в Модржанах в Праге 12. Местные жители нередко встречают молодых особей диких кабанов, хотя модржанская панельная застройка относится к крупнейшим в Чехии. Некоторые города платят охотникам по 300 крон за каждого отстреленного кабана.

Видео: Водитель снял на видео стадо диких кабанов в пригороде Праги (Почернице).

Несмотря на массовый отстрел, кабанов в Чехии все равно становится больше, так как благодаря доступной и калорийной пище кабаны очень быстро размножаются. К тому же на природе у них нет естественного врага.

Остановить рост популяции кабанов попытается Министерство сельского хозяйства, которое дорабатывает закон об охоте. Документ должен облегчить условия охоты на кабанов.

Источник: idnes.cz