Верховный суд ЕС вынес решение по запрету хиджабов на работе

Сегодня Верховный суд Европейского союза поставил точку в вопросе о хиджабах, которые носят мусульманские женщины на работе в странах ЕС.

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Работодатели в странах ЕС получили законное право запрещать своим сотрудницам носить платки и другие предметы одежды, относящиеся к религиозным символам. Во вторник, 14 марта, такое решение принял Верховный суд ЕС. Это первый подобный вердикт высшего судебного института Евросоюза.

Суд постановил: если работодатель требует от сотрудников нейтрального стиля одежды, то «носить какие-либо видимые политические, философские или религиозные символы» может быть запрещено на законных основаниях. Такое решение было вынесено после рассмотрения дела о двух мусульманках из Бельгии и Франции, которых уволили с работы за то, что они отказались снимать платки.

Женщина из Бельгии работала на стойке регистрации в компании G4S Secure Solutions, которая предъявляет требование к своим сотрудникам отказаться от демонстративных религиозных или политических символов в одежде. Мусульманская француженка также работала на технологическую компанию, на ее платок пожаловался один из клиентов.

Во втором случае суд обратил внимание на то, что, если фирма заранее не оговорила с сотрудницей условие не носить платок и уволила ее только после того, как на нее пожаловался клиент, речь может идти о дискриминации.

Своим решением Верховный суд Европейского союза создал прецедент, так как запрет на ношение атрибутов мусульманской одежды горячо обсуждается в Бельгии, Франции, Голландии, а теперь и в Германии. Именно во Франции и Бельгии десятки женщин обратились в суды.

Источник: novinky.cz