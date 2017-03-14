Прагу назвали лучшим городом для жизни в Центральной и Восточной Европе

Компания Mercer представила результаты ежегодного рейтинга городов по качеству жизни. Первое место в мире снова досталось Вене.

В 2017 году Вена уже в 8-й раз стала лучшим городом для жизни в мире. Последнее место в рейтинге заняла столица Ирака Багдад: из-за низкого уровня безопасности и неразвитой инфраструктуры. Такую информацию представила консультационная компания Mercer, которая составляет рейтинг каждый год. Прага в рейтинге заняла 69-е место, опередив все остальные города в Центральной и Восточной Европе.

Обычно этот доклад используют крупные компании мира, чтобы понимать, стоит ли в том или ином городе открывать бизнес. Всего в исследовании оценивали 231 город мира. При составлении рейтинге компания Mercer руководствовалась 39 критериями. Так, города оценивали по политической стабильности, уровню здравоохранения, криминалу, возможностям отдыха, качеству транспорта, социальной и культурной среде, климату, доступности и стоимости жилья, качеству системы образования и др.

В первую десятку вошли города Западной Европы, Новой Зеландии и Канады. Вслед за Веной следуют Цюрих (Швейцария), Окленд (Новая Зеландия), Мюнхен (Германия), Ванкувер (Канада), Дюссельдорф (Германия), Франкфурт (Германия), Женева (Швейцария), Копенгаген (Дания) и Базель (Швейцария).

На 6 позиций в этом году упал Брюссель: из-за террористических нападений. Из-за политической нестабильности на 11 позиций (до 133-места) провалился Стамбул.

Среди городов Европы худшими для жизни эксперты Mercer признали Сараево (171-е место), Тирану (188-е место) и Минск (189-е место). Москва в списке заняла 168-е место, Санкт-Петербург – 176-е. Киев разместился на 174-й позиции.

Последние места в мировом рейтинге, кроме Багдада, заняли африканские города и столица Сирии Дамаск, которая оказалась на 7-м месте с конца.