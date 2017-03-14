Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 10 °C
Прагу назвали лучшим городом для жизни в Центральной и Восточной Европе

Прагу назвали лучшим городом для жизни в Центральной и Восточной Европе

Vladislava M 615 0
Компания Mercer представила результаты ежегодного рейтинга городов по качеству жизни. Первое место в мире снова досталось Вене.
Прагу назвали лучшим городом для жизни в Центральной и Восточной Европе

В 2017 году Вена уже в 8-й раз стала лучшим городом для жизни в мире. Последнее место в рейтинге заняла столица Ирака Багдад: из-за низкого уровня безопасности и неразвитой инфраструктуры. Такую информацию представила консультационная компания Mercer, которая составляет рейтинг каждый год. Прага в рейтинге заняла 69-е место, опередив все остальные города в Центральной и Восточной Европе.

Обычно этот доклад используют крупные компании мира, чтобы понимать, стоит ли в том или ином городе открывать бизнес. Всего в исследовании оценивали 231 город мира. При составлении рейтинге компания Mercer руководствовалась 39 критериями. Так, города оценивали по политической стабильности, уровню здравоохранения, криминалу, возможностям отдыха, качеству транспорта, социальной и культурной среде, климату, доступности и стоимости жилья, качеству системы образования и др.

В первую десятку вошли города Западной Европы, Новой Зеландии и Канады. Вслед за Веной следуют Цюрих (Швейцария), Окленд (Новая Зеландия), Мюнхен (Германия), Ванкувер (Канада), Дюссельдорф (Германия), Франкфурт (Германия), Женева (Швейцария), Копенгаген (Дания) и Базель (Швейцария).

На 6 позиций в этом году упал Брюссель: из-за террористических нападений. Из-за политической нестабильности на 11 позиций (до 133-места) провалился Стамбул.

Среди городов Европы худшими для жизни эксперты Mercer признали Сараево (171-е место), Тирану (188-е место) и Минск (189-е место). Москва в списке заняла 168-е место, Санкт-Петербург – 176-е. Киев разместился на 174-й позиции.

Последние места в мировом рейтинге, кроме Багдада, заняли африканские города и столица Сирии Дамаск, которая оказалась на 7-м месте с конца.

 

Рассказать всем:
Темы
Прага рейтинг Европа
Читайте
по теме 
В субботу на набережную в Праге съедутся десятки фуд-траков
14.03.2017 09:54 Общество
В субботу на набережную в Праге съедутся десятки фуд-траков
685 0
Александр Васильев: «Прага – это один из городов, куда я с удовольствием могу вернуться»
14.03.2017 09:39 Интервью
Александр Васильев: «Прага – это один из городов, куда я с удовольствием могу вернуться»
551 0
Мужчина совершил самоубийство в пражском метро
14.03.2017 06:57 Общество
Мужчина совершил самоубийство в пражском метро
1269 0
Сколько туристов приедет в Прагу на Пасху
13.03.2017 14:54 Общество
Сколько туристов приедет в Прагу на Пасху
709 0
Последние новости:
14
марта
Эксперты сделали прогноз ситуации на рынке труда в Чехии на ближайшее время
14.03.2017 13:25 Экономика
Эксперты сделали прогноз ситуации на рынке труда в Чехии на ближайшее время
410 0
Верховный суд ЕС вынес решение по запрету хиджабов на работе
14.03.2017 12:58 Общество
Верховный суд ЕС вынес решение по запрету хиджабов на работе
330 0
Чехию заполонили агрессивные дикие кабаны
14.03.2017 12:55 Общество
Чехию заполонили агрессивные дикие кабаны
729 0
В субботу на набережную в Праге съедутся десятки фуд-траков
14.03.2017 09:54 Общество
В субботу на набережную в Праге съедутся десятки фуд-траков
685 0
Александр Васильев: «Прага – это один из городов, куда я с удовольствием могу вернуться»
14.03.2017 09:39 Интервью
Александр Васильев: «Прага – это один из городов, куда я с удовольствием могу вернуться»
551 0
Чех заработал себе на квартиру в Германии лживыми новостями
14.03.2017 09:03 Общество
Чех заработал себе на квартиру в Германии лживыми новостями
901 0
Мужчина совершил самоубийство в пражском метро
14.03.2017 06:57 Общество
Мужчина совершил самоубийство в пражском метро
1269 0
13
марта
Сколько туристов приедет в Прагу на Пасху
13.03.2017 14:54 Общество
Сколько туристов приедет в Прагу на Пасху
709 0
Чехи доверяют евро больше, чем собственной кроне
13.03.2017 14:22 Экономика
Чехи доверяют евро больше, чем собственной кроне
736 0
В пражской больнице произошла утечка опасного химического вещества
13.03.2017 14:14 Общество
В пражской больнице произошла утечка опасного химического вещества
704 0



Мобильная версия