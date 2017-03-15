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В Вене задержали чеха с полным чемоданом редких рептилий

В Вене задержали чеха с полным чемоданом редких рептилий

Vladislava M 49 0
Чешский контрабандист прилетел в Вену с чемоданом ящериц, змей и черепах.
Фото: pixabay.com
В Вене задержали чеха с полным чемоданом редких рептилий

В минувшие выходные в венском аэропорту задержали чеха, который перевозил в чемодане почти 80 рептилий, включая редкие и охраняемые виды. Об этом с отсылкой на Министерство финансов сообщило агентство APA. Мужчина сначала отрицал, что провозил рептилий контрабандой, но потом признался в содеянном.

Чех, имя которого не сообщают, прилетел в Вену из Южной Африки через Мадрид. По информации следователей, он участвовал в тщательно продуманной и организованной криминальной акции. Об этом свидетельствуют его точные знания о перевозимых рептилиях, их высокое количество и профессиональная «упаковка».

Таможенники обнаружили рептилий в пластиковых контейнерах в чемодане. Кроме ящериц, там были черепахи, хамелеоны, гекконы и змеи, включая одну из самых ядовитых змей в мире черную мамбу. Всех рептилий у чеха конфисковали и отправили в зоопарке в Вене и поселке Форхтенштайн на границе с Венгрией.

Источник: echo24.cz

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Темы
контрабанда Чехия Австрия
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