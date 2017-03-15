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Пара посетителей ТЦ в Праге подобрала чужой кошелек и теперь сядет в тюрьму

Пара посетителей ТЦ в Праге подобрала чужой кошелек и теперь сядет в тюрьму

artyommm 56 0
Мужчина и женщина в Праге скрылись с кошельком, который случайно уронил один из посетителей торгового центра. В кошельке лежали 200 тысяч крон наличными.
Фото: Полиция ЧР
Пара посетителей ТЦ в Праге подобрала чужой кошелек и теперь сядет в тюрьму

Пару из торгового центра в Праге обвинили в сокрытии чужого имущества. В конце февраля мужчина и женщина нашли кошелек, но в полицию они отнесли его только тогда, когда были объявлены в розыск. В потерянном кошельке находились 200 тысяч крон наличными.

Мужчина и женщина прибыли в отделение полиции на Зличине с найденным кошельком и рассказали о произошедшем сотрудникам. Сейчас нашедших деньги людей подозревают в совершении преступления – в сокрытии чужих вещей. За это им грозит срок до 1 года лишения свободы.

Инцидент, который произошел 23 февраля, был снят на камеры видеонаблюдения. Владелец кошелька встал с лавки и отошел, чтобы позвонить, а позже заметил, что кошелек выпал у него из кармана. Мужчина, сидевший в стороне, воспользовался мгновением и поднял кошелек, озираясь на потерявшего деньги. Затем к подобравшему кошелек мужчине подошла женщина, и они покинули торговый центр, пройдя мимо по-прежнему разговаривающего по телефону потерпевшего.

Издание novinky.cz решило провести онлайн-исследование среди своих читателей, чтобы узнать, что они сделали бы на месте пары, подобравшей кошелек. Из 2 430 респондентов 70% ответили, что отнесли бы находку в полицию, остальные 30% оставили бы кошелек себе.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция преступность торговые центры Прага
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