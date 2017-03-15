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Чехи впервые изменили свои пивные предпочтения

Чехи впервые изменили свои пивные предпочтения

Vladislava M 276 0
Статистика 2016 года показала, что самым популярным пивом в Чехии впервые стал крепкий лагер. Легкое пиво отходит на второй план.
Чехи впервые изменили свои пивные предпочтения

Пиво с крепостью 11° и 12° стало самым продаваемым в Чехии за прошедший год. Впервые в истории в стране продали больше крепкого лагера, чем легкого 7 – 10-градусного пива. Такую информацию опубликовала таможенная служба о пивном рынке в Чехии за 2016 год.

Кроме того, статистика показала, что в прошлом году в Чехии впервые с 2012 года остановилось падение продаж пива внутри страны. За год продажи возросли больше чем на 1%: до 15,3 млн гектолитров (не включая безалкогольное пиво). До этого года 10-градусное и другое некрепкое пиво сохраняло первенство. Например, в 2006 году доля такого пива составляла 65% продаж в Чехии, на лагер приходилось 32%.

В прошлом году доля легкого пива упала до 46%, а 11° и 12-градусное пиво заняло 51% продаж.

«Типичный любитель пива, который каждый вечер употребляет несколько “десяток”, выходит на пенсию. Новое поколение хочет чего-то более интересного и яркого», – говорит Томаш Майер, который в Чешском сельскохозяйственном университете в Праге преподает экономику пивоварения.

Самое продаваемое пиво в Чехии по уровню градусов – 11°. В прошлом году чехи купили 6,8 млн гектолитров такого пива. Растет и интерес к специальным сортам (больше 13 градусов), но их доля продаж на рынке пока остается минимальной.

Источник: Lidovky.cz

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Темы
чешское пиво пивоварни статистика Чехия
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