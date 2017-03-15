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Чехия удивит электросамолетом на Всемирной выставке 2017 в Астане

Чехия удивит электросамолетом на Всемирной выставке 2017 в Астане

artyommm 237 0
Всемирная выставка в столице Казахстана будет проходить с июня по сентябрь 2017 года.
Фото: Expo 2017 Astana Czech republic
Чехия удивит электросамолетом на Всемирной выставке 2017 в Астане

В центре внимания чешского павильона на Всемирной выставке «Экспо-2017 Астана» станет электрический самолет. Главной темой международного мероприятия, которое будет проходить с июня по сентябрь в столице Казахстана, станет «зеленая» энергетика, снижение выбросов и энергетическая эффективность. 

Казахстан вкладывает огромные деньги в строительство выставочного комплекса, доминантой которого станет гигантский стеклянный шар диаметром 80 м (ему нет равных по величине в мире). Когда Всемирная выставка завершится, казахское правительство планирует открыть на месте комплекса финансовую зону по примеру Дубая, Франкфурта, Лондона и Шанхая.

Чехия представит на выставке спортивный самолет с электромотором от компании Evektor, который пока существует только в двух прототипах. Тендер на организацию чешской экспозиции выиграла компания Arteo CZ. Государство потратит на участие в выставке в Казахстане 98,2 млн крон.

Изначально Чехия колебалась насчет участия в «Экспо-2017 Астана», но после визита президента Земана в Казахстан стало понятно, что республика будет участвовать в международном мероприятии. Чешский президент прилетит и на торжественное открытие выставки. В Астану также прибудет премьер-министр Богуслав Соботка и две бизнес-делегации от Союза промышленности и транспорта.

Каким будет чешский павильон в Астане?

Павильон Чехии будет двухэтажным, каждый из них будет занимать 290 кв. м. Первый этаж будет отведен под уникальные открытия, технологические решения и самые последние разработки чешских компаний. В Астане, например, представят модель электростанции, работающей на бытовых отходах и являющейся собственной разработкой компании Hedviga Group. Одна такая станция уже работает в Лондоне, на очереди – чешские проекты.

На выставке также будет представлена продукция десятков компаний. Škoda Electrics, например, привезет модель электробуса, который создан по последним открытиям в области нано-технологий. Чешские организаторы говорят, что Чехия, хоть и не считается энергетическим гигантом, но все-таки может похвастаться качественными технологиями.

115 стран-участниц и 5 млн посетителей

По информации посла Казахстана в Чешской Республике, в «Экспо-2017» будут участвовать 115 стран и 19 международных организаций. Ожидается, что мероприятие посетит более 5 млн человек. Чтобы из Чехии могло прилететь как можно больше гостей, с января Казахстан отменил визы для пребывания до 30 дней.

Всемирные выставки Экспо считаются мероприятием мирового масштаба и позволяют странам-участницам провести само-презентацию. Чехия в своей новейшей истории участвовала во всех крупных мировых выставках, в том числе и в последней, которая проходила в Милане в 2015 году.

Источник: ihned.cz

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Казахстан Чехия выставка технологии энергетика
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