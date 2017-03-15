Водители рейсовых автобусов в Чехии собираются бастовать

Профсоюзы должны будут предупредить о дате забастовки за 3 дня.

Фото: Фотосток pixabay.com

Управление профсоюзов в области транспортных перевозок сегодня, 15 марта, призвало водителей рейсовых автобусов к участию в забастовке. В некоторых регионах республики водители не получили надбавку к зарплате, установленную правительством. Масштаб забастовки и точная дата пока неизвестны, но профсоюзы обязаны будут сообщить эту информацию заранее – за 3 дня. Проблемы с выплатами надбавок коснулись в первую очередь водителей в Устецком, Пардубицком, Южноморавском краях и на Высочине.

Профсоюзы пока не могут сказать, будет ли забастовка носить общереспубликанский характер, или она коснется только отдельных регионов. Управление не исключает ни один из вариантов. На следующей неделе председатели отдельных транспортных профсоюзов должны будут встретиться на собрании. Вероятнее всего, оно состоится 23 марта. Тем не менее, шоферы готовы выйти на забастовку в любой момент.

Правительство Чехии установило минимальную оплату часа работы водителя в размере 98,10 кроны за час движения и 88 крон – за час ожидания. Оплата труда шоферов повысилась на 6,60 кроны в час и за работу в сложных условиях. Теперь профсоюзы хотят, чтобы час простоя оплачивался так же, как и час езды. Водители рейсовых автобусов в Чехии протестуют против низких зарплат с октября 2015 года.

Источник: ceskenoviny.cz