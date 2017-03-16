Впервые в истории Чехии генералом станет женщина

В мае на Пражском Граде состоится очередное назначение новых генералов. Впервые среди них будет и женщина.

Фото: Ленка Шмердова, которая может стать первой женщиной-генералом в Чехии. Фото: Армия ЧР

В этом году повышение военных до генеральского чина в Чехии войдет в историю. Впервые генеральскую звездочку на Пражский Граде должна получить женщина. Министр обороны Мартин Стропницки подтвердил, что действительно предложит правительству присвоить звание генерала служащей армии. Кого конкретно он предложит, пока остается в секрете. По информации издания Právo, генералом должна стать полковник Ленка Шмердова, которой в этом году исполнилось 52 года.

«Я предложу, чтобы в мае генералом впервые назначили женщину. Чехия относится к странам с большой долей женщин в армии (13%). После 25 лет существования Армии Чешской Республики самое время, чтобы в состав командования вошла и женщина», – заявил министр.

Кроме Шмердовой в вооруженных силах Чехии еще четыре женщины служат в чине полковника. Одна из них работает в Генеральном штабе Армии ЧР, другая – в Кадровом агентстве Армии ЧР, еще две – в рамках Университета обороны.

Шмердова работает начальницей комитета пополнения персонала. Она руководит во всей армией набором новых военных. В последние годы полковник Шмердова выполняет очень много работы, так как командование армии и Министерство обороны требуют каждый год набирать около 2000 новичков. При низком уровне безработицы и при том, что новые силы набирает полиция и пожарная служба, это сложная задача.

По словам начальника генерального штаба Йозефа Бечваржа, женщины в чешской армии все чаще выполняют функции командиров.

«Армия уже давно не является миром мужчин. Сейчас доля женщин на руководящих должностях в армии составляет 10%. То, что первая женщина должна стать генералом, – просто логический шаг», – говорит Бечварж. Всего униформу – из 21 тысячи чешских военных – носит 3000 женщин.

Женщины входят в командование армий и в других странах НАТО. Например, в американской армии первые женщины стали генералами еще в 1970 году. В 2008 году женщина вошла и в высшую военную элиту: Энн Данвуди, которая как логистический офицер участвовала в войне в Персидском заливе, присвоили высшее звание генерала с четырьмя звездами.

Источник: Novinky.cz