Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 13 °C
Чешский поселок станет столицей мирового покера этой осенью

Чешский поселок станет столицей мирового покера этой осенью

artyommm 118 0
Выходец из России Леон Цукерник получил лицензию от американцев на проведение крупнейшего в Европе покерного турнира в своем казино в чешском Розвадове.
Чешский поселок станет столицей мирового покера этой осенью

В Чехии в этом году будет проходить World Series of Poker Europe, европейская версия самого крупного и знаменитого турнира по покеру в мире. Мероприятие состоится в Розвадове (на границе с Германией), где находится самое большое казино в Европе. Чешская деревня будет принимать самый крупный турнир по покеру, который будет проходить за пределами Лас-Вегаса. Это касается не только его продолжительности, но и суммы, которая будет стоять на кону – 600 млн крон.

Розвадов для большинства чехов ассоциируется в первую очередь с пограничным переходом в Германию. То, что в поселке с численностью населения 700 человек, находится самое крупное покерное казино в Европе, почти никто не знает. Благодаря этому Розвадов, через который проходит важная международная трасса Е50, в нынешнем году станет столицей мирового покера. Осенью впервые в истории в нем пройдет крупнейший фестиваль в мире за пределами Лас-Вегаса.

Продолжаться мероприятие будет полтора месяца, и на него должно приехать более 20 тысяч игроков, готовых сражаться за 600 млн крон. Чем больше людей приедет, тем больше будет суммы и выигрышей.

В главном турнире будет разыгрываться около 300 млн крон, победитель сможет забрать около 100 млн. За игровые столики сядет мировая покерная элита, включая Фила Айви, известного также как Тайгер Вудс. Приедут и мировые знаменитости, среди которых будет победитель трех Уимблдонов и страстный игрок в покер Борис Бекер.

Мероприятие организуется в рамках самого крупного и престижного события в мире покера World Series of Poker. Этот турнир ежегодно в течение последних 45 лет проходит в отеле Лас-Вегаса Rio. За это время победители получили 2,4 млрд долларов. В прошлом году там собирались 100 тысяч участников, многие из которых разделили между собой выигрыши на рекордную сумму – 221 млн долларов.

World Series of Poker уже 10 лет проходит и в Европе. Его уже принимали у себя Лондон, Канны, Париж, Берлин, а теперь и чешский Розвадов. Через два года мероприятие должно будет снова состояться в этом чешском поселке.

Престижную лицензию за десятки миллионов крон от американцев купил выходец из России Леон Цукерник. 43-летний бизнесмен входит в число главных персон мирового покерного бизнеса. В борьбе за лицензию он одержал победу над немецким казино Spielbank Berlin.

По его словам, он не предложил американцам еще больше денег, чем немецкий конкурент, а привлек их на свою сторону обещанием, что в казино в Розвадове приедет больше игроков и сумма в банке будет больше. 

Сейчас в деревне быстро возводят дополнительный 5-зведочный отель на 250 номеров. Но этого будет недостаточно: все гостиницы в городах в радиусе 50-60 км от Розвадова, например, в Пльзене или Марианских Лазнях будут полностью отданы в распоряжение гостей мероприятия. Турнир будет проходить с конца сентября по середину ноября.

Источник: ihned.cz

Рассказать всем:
Темы
казино Чехия азартные игры
Читайте
по теме 
Первое онлайн-казино в Чехии получило лицензию
24.02.2017 13:55 Экономика
Первое онлайн-казино в Чехии получило лицензию
843 0
Полиция задержала преступника, обвиняемого в ограблении казино в Праге
30.01.2017 07:40 Общество
Полиция задержала преступника, обвиняемого в ограблении казино в Праге
747 0
Нападение на казино в Праге: преступник взял персонал в заложники
25.01.2017 12:51 Общество
Нападение на казино в Праге: преступник взял персонал в заложники
1597 0
Со следующего года в Чехии появятся онлайн-казино
27.09.2016 13:13 Общество
Со следующего года в Чехии появятся онлайн-казино
724 1
Последние новости:
16
марта
Журнал dTest: Какие растительные жиры в Чехии нельзя покупать
16.03.2017 14:25 Общество
Журнал dTest: Какие растительные жиры в Чехии нельзя покупать
66 0
Чешская сеть бистро за несколько часов собрала рекордную сумму через краудфандинг
16.03.2017 12:10 Экономика
Чешская сеть бистро за несколько часов собрала рекордную сумму через краудфандинг
402 0
В Чехии стартапам предлагают поддержку на 13 млн крон
16.03.2017 11:26 Экономика
В Чехии стартапам предлагают поддержку на 13 млн крон
267 0
Впервые в истории Чехии генералом станет женщина
16.03.2017 10:16 Общество
Впервые в истории Чехии генералом станет женщина
210 0
В прошлом году инвесторы раскупали чешские компании как пирожки
16.03.2017 08:21 Экономика
В прошлом году инвесторы раскупали чешские компании как пирожки
343 0
15
марта
Водители рейсовых автобусов в Чехии собираются бастовать
15.03.2017 14:48 Общество
Водители рейсовых автобусов в Чехии собираются бастовать
680 0
Чехия удивит электросамолетом на Всемирной выставке 2017 в Астане
15.03.2017 14:01 Общество
Чехия удивит электросамолетом на Всемирной выставке 2017 в Астане
519 0
Чехи впервые изменили свои пивные предпочтения
15.03.2017 13:56 Общество
Чехи впервые изменили свои пивные предпочтения
652 0
Пара посетителей ТЦ в Праге подобрала чужой кошелек и теперь сядет в тюрьму
15.03.2017 12:10 Общество
Пара посетителей ТЦ в Праге подобрала чужой кошелек и теперь сядет в тюрьму
2268 1
В ближайшие дни в Праге начнется Неделя моды
15.03.2017 11:34 Культура
В ближайшие дни в Праге начнется Неделя моды
505 0



Мобильная версия