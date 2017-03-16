Чешский поселок станет столицей мирового покера этой осенью

Выходец из России Леон Цукерник получил лицензию от американцев на проведение крупнейшего в Европе покерного турнира в своем казино в чешском Розвадове.

В Чехии в этом году будет проходить World Series of Poker Europe, европейская версия самого крупного и знаменитого турнира по покеру в мире. Мероприятие состоится в Розвадове (на границе с Германией), где находится самое большое казино в Европе. Чешская деревня будет принимать самый крупный турнир по покеру, который будет проходить за пределами Лас-Вегаса. Это касается не только его продолжительности, но и суммы, которая будет стоять на кону – 600 млн крон.

Розвадов для большинства чехов ассоциируется в первую очередь с пограничным переходом в Германию. То, что в поселке с численностью населения 700 человек, находится самое крупное покерное казино в Европе, почти никто не знает. Благодаря этому Розвадов, через который проходит важная международная трасса Е50, в нынешнем году станет столицей мирового покера. Осенью впервые в истории в нем пройдет крупнейший фестиваль в мире за пределами Лас-Вегаса.

Продолжаться мероприятие будет полтора месяца, и на него должно приехать более 20 тысяч игроков, готовых сражаться за 600 млн крон. Чем больше людей приедет, тем больше будет суммы и выигрышей.

В главном турнире будет разыгрываться около 300 млн крон, победитель сможет забрать около 100 млн. За игровые столики сядет мировая покерная элита, включая Фила Айви, известного также как Тайгер Вудс. Приедут и мировые знаменитости, среди которых будет победитель трех Уимблдонов и страстный игрок в покер Борис Бекер.

Мероприятие организуется в рамках самого крупного и престижного события в мире покера World Series of Poker. Этот турнир ежегодно в течение последних 45 лет проходит в отеле Лас-Вегаса Rio. За это время победители получили 2,4 млрд долларов. В прошлом году там собирались 100 тысяч участников, многие из которых разделили между собой выигрыши на рекордную сумму – 221 млн долларов.

World Series of Poker уже 10 лет проходит и в Европе. Его уже принимали у себя Лондон, Канны, Париж, Берлин, а теперь и чешский Розвадов. Через два года мероприятие должно будет снова состояться в этом чешском поселке.

Престижную лицензию за десятки миллионов крон от американцев купил выходец из России Леон Цукерник. 43-летний бизнесмен входит в число главных персон мирового покерного бизнеса. В борьбе за лицензию он одержал победу над немецким казино Spielbank Berlin.

По его словам, он не предложил американцам еще больше денег, чем немецкий конкурент, а привлек их на свою сторону обещанием, что в казино в Розвадове приедет больше игроков и сумма в банке будет больше.

Сейчас в деревне быстро возводят дополнительный 5-зведочный отель на 250 номеров. Но этого будет недостаточно: все гостиницы в городах в радиусе 50-60 км от Розвадова, например, в Пльзене или Марианских Лазнях будут полностью отданы в распоряжение гостей мероприятия. Турнир будет проходить с конца сентября по середину ноября.

Источник: ihned.cz