Журнал dTest: Какие растительные жиры в Чехии нельзя покупать

Журнал dTest провел исследование растительных жиров, представленных в чешских магазинах. В некоторых из них обнаружены вредные вещества и примеси.

Многие люди из-за ценовой доступности постоянно используют растительные жиры для жарки и выпекания. Потребительский чешский журнал dTest утверждает, что при неправильной обработке в растительных жирах появляется целый спектр опасных веществ. Первое исследование подобных изделий на чешском рынке журнал проводил 3 года назад. Теперь он его повторил, чтобы определить, не улучшилось ли качество растительных жиров за это время.

Журнал dTest отправил в лабораторию двенадцать растительных жиров, предназначенных для выпечки, и восемь 100%-х жиров, из которых семь было предназначено для жарки и один для заправки.

«Мы исследовали растительные жиры три года назад. Треть изделий не прошла тестирование из-за высокого содержания вредных транс-жирных кислот и других опасных веществ. Производители улучшили качество продуктов, но оно до сих пор не идеально», – говорит Ганна Гоффман, шеф-редактор dTest.

Транс-жирные ненасыщенные кислоты могут возникать при производстве растительных масел устаревшим методом. Они особенно вредны для сердца и сосудов. Об этом говорит и Всемирная организация здравоохранения, и Еврокомиссия.

«Максимальный лимит в 2 грамма тран-сжирных кислот на 100 г жира, который действует в Австрии, Швейцарии, Дании или Норвегии, не был превышен в исследуемых маслах, кроме одного. Это Bohemilk Pozdrav z hor, в составе которого было 6,2% таких веществ», – рассказывает Гоффман.

Также лаборатория исследовала растительные жиры на содержание кислот омега-3 и омега-6. Оптимальным соотношением омега-3 к омега-6 считается от 1:2 до 1:5. Дело в том, что ненасыщенные кислоты омега-6 поддерживают в организме воспаления. К тому же их достаточно в других продуктах. Кислоты омега-3, напротив, борются с воспалениями. Поэтому очень важно, чтобы в рационе их содержалось в достатке. Лучший результат по этому показателю защитил продукт Crème Bonjour с соотношением 1:2.65.

Все исследуемые растительные жиры содержали в составе пальмовое масло, которое представляет риск для здоровья в больших количествах.

Среди растительных жиров для выпечки лучшие результаты по составу показали Olma Zlatá Haná и Hera, без примесей также оказались Ceres Soft a Ceres Soft с подсолнечным маслом.