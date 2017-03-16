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Чехи чувствуют себя второсортными потребителями в Евросоюзе

Чехи чувствуют себя второсортными потребителями в Евросоюзе

Vladislava M 214 0
Социологический опрос показал, что большинство чехов чувствует себя второсортными потребителями на рынке Евросоюза из-за разницы в качестве продуктов.
Чехи чувствуют себя второсортными потребителями в Евросоюзе

Около 75% чехов чувствуют, что их положение как потребителей ниже, чем в других европейских странах. Большинство из них считает причиной своего «второcортного» положения худшее качество продуктов по сравнению с немецким или австрийским рынком. Такие результаты показало исследование агентства STEM/MARK.

Тот факт, что на едином европейском рынке продаются продукты, которые выглядят одинаково, но отличаются по качеству, не нравится чехам. Из-за этого они и чувствуют себя потребителями второй категории. С этим согласилось 73% опрашиваемых чехов.

20% считает, что продукты в странах Евросоюза примерно одинаковые по качеству. Только 2% респондентов убеждено, что чешские потребители могут покупать продукты лучше, чем в других странах. К самым критично настроенным чехам относятся потребители от 45 до 59 лет, а также пражане.

81% чехов считает причиной своего второстепенного положения на рынке Евросоюза худшее качество продаваемых продуктов. 55% чехов считает, что для международных фирм чешский рынок второсортный. Половина участников исследования убеждена, что худшее положение чешских потребителей связано с низким уровнем знаний потребительских прав. Небольшое количество опрошенных согласилось с утверждением, что причиной может быть незаинтересованность государственных институтов, несовершенство законодательства или тот факт, что фирмы не соблюдают нормы закона.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
продукты магазины Чехия Опрос общественного мнения
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