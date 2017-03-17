Учитель из Праги обещал женщинам семейное счастье и крал у них миллионы

В Праге задержали коварного обольстителя женщин: он знакомился по интернету, обещал и делал детей, а потом одалживал деньги и не возвращал.

Фото: Ярослав Долежал, Policie ČR

44-летний Ярослав Долежал из Праги обещал женщинам, с которыми знакомился по интернету, свадьбу и детей. По информации криминалистов, насчет детей он действительно не обманывал. За последнее время от Долежала родилось 6 детей от разных женщин, и скоро должны родиться новые. Но не для этого чех заводил отношения с женщинами: под разными предлогами он одалживал у них деньги, хотя и знал, что не сможет их вернуть.

Женщины, которые связались с полицией, одолжили чеху как минимум 9 млн крон. Других жертв коварного соблазнителя полиция продолжает искать. На прошлой неделе Областной суд в Дечине отправил мужчину за решетку. За мошенничество ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Дело начали расследовать дечинские криминалисты после того, как в июне прошлого года одна из пострадавших женщин подала на Долежала заявление в полицию. Большинство жертв недобросовестного мужчины проживали в Праге и близлежащих населенных пунктов. Сам Долежал работал в Праге учителем и знакомился с женщинами по интернету.

«Он обещал женщинам брак, обещал детей и делал их», – сказал криминалист Мартин Чепан и добавил, что Долежал описывал себя на сайтах знакомств себя как непьющий и некурящий человек с разрешенным прошлым. Однако он умолчал о том, что по закону он должен вернуть целый ряд долгов.

Криминалисты считают, что причиной была его зависимость от азартных игр. Мужчина проиграл на ставках 3,4 млн крон. Вскоре после знакомств он под вымышленными предлогами тянул из женщин деньги. Долежал мог попросить денег на квартиру, автомобиль и даже похороны родственника. Все это продолжалось с 2011 года.

Некоторые долги Долежал пытался частично возвращать, но только за счет других долгов. Большинство женщин доверяло ему и верило в будущую свадьбу. Поэтому некоторые даже брали для Долежала кредиты в банках. Другие просили письменно подтвердить передачу денег, что он охотно выполнял.

Так как Долежал не скрывал свою личность, одна из женщин легко определила, что на него заведено несколько исполнительных производств по возвращению долгов и не стала давать ему деньги.

Пока полиция связалась с девятью пострадавшими женщинами и ищет других. Криминалисты убеждены, что Долежал обманул еще как минимум пять женщин. Если они отзовутся, сумма нанесенного ущерба может возрасти еще на несколько миллионов крон. Жертв Долежала просят звонить по номеру 158.

Источник: Novinky.cz