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В Чехии создали первый летающий автомобиль

В Чехии создали первый летающий автомобиль

Vladislava M 571 0
Устройство уже получило разрешение на регистрацию и движение по дорогам Чехии. Купить его можно будет за 100 тысяч евро.
Фото: Gyrodrive
В Чехии создали первый летающий автомобиль

Чешская компания AGN Systems сообщила, что ее гироплан получил официальное разрешение на движение по дорогам и тем самым стал одним из первых летающих автомобилей в мире.

Машину под названием Gyrodrive создали на базе гироплана Cavalon. Хотя он и раньше мог двигаться по поверхности благодаря пропеллеру, в целях повышения безопасности компания установила в новой модели электродвигатель в шасси устройства. Благодаря этому гироплан может развивать скорость до 40 км/ч. В воздухе он может лететь со скоростью до 180 км/ч.

Фото: Gyrodrive

Наземный привод служит гироплану для того, чтобы он сам мог доехать до взлетной полосы. Также машина может добраться, например, до заправки. Ее двигатель, обеспечивающий движение в воздухе, также использует обычный бензин Natural 95.

Чтобы получить техпаспорт, производителю потребовалось подстроить гироплан под нормы дорожного движения в Чехии. Его оснастили сертифицированным освещением, держателем для регистрационного знака, зеркалами обратного вида, клаксоном и знаком аварийной остановки, который во время езды нужно устанавливать в задней части гироплана, чтобы привлечь внимание других водителей к ротору. После всех этих поправок гироплан признали особым типом механического транспорта и позволили присваивать ему регистрационные знаки.

Фото: Gyrodrive

Стоимость летающего автомобиля колеблется в районе 100 тысяч евро. За один час он расходует примерно 15 литров топлива. В будущем компания собирается создать гироплан на гибридном приводе, который мог бы преодолевать более дальние расстояния по земле.

«Мы не единственные в мире, кто занимается проектированием таких машин. Но сейчас мы ближе всего к введению новинки в реальное движение. Интерес потенциальных покупателей к гироплану высокий, поэтому мы думаем и о проведении обучения с возможностью получить лицензию для полетов», – прокомментировал директор AGN Systems и автор идеи Павел Бржезина.

Фото: Gyrodrive

Источник: E15.cz

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