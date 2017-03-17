Программисты в Праге будут соревноваться двое суток без сна

Сегодня в Праге начинается престижный 48-часовой марафон для программистов хакатон. В конкурсе впервые поучаствует и 12-летний чешский программист.

Программисты, разработчики и дизайнеры в Праге будут придумывать способы улучшения транспорта, которые бы помогли городу снизить количество вредных выбросов, пробок и стресса у водителей. На двухдневный хакатон, который сегодня начинается в Праге, съедется больше 60 специалистов из 13 стран. В акции будет участвовать и 12-летний чешский программист. Хотя он не достиг минимального возраста для участия (18 лет), организаторы решили его принять.

Двадцать команд по 3 человека будет работать, например, над тем, как организовать движение беспилотных автомобилей в историческом центре города, искать способы поддержки каршеринга, методы повышения интереса к общественному транспорту и пути развития электромобилей. Согласно условиям соревнования, проектировщик в команде предлагает идею, дизайнер изображает ее для будущих пользователей, а программист создает функциональный прототип продукта или услуги (например, мобильное приложение).

Команды будут работать с реальными данными Праги, полученными от транспортным систем, спутников, расписаний, датчиков шума и вредных веществ, служб такси. После 48 часов работы без сна команды представят свои решения профессиональному жюри и общественности.

Авторы лучших идей получат премии. Победителю достанется 5000 евро (около 135 тысяч крон). Также разработчики получат возможность сотрудничества с партнерскими фирмами, которые смогут продвинуть их идеи в мире. Среди партнеров хакатона – автомобильная компания Škoda Auto, мобильный оператор T-Mobile, компания Microsoft и концерн Siemens.

Хакатон (от английских слов hack и marathon) – акция, при которой разработчики и программисты работают в условиях ограниченного времени над конкретным проектом. Хакатоны организовывают фирмы и академические институты. Первый хакатон в мире прошел в США в 1999 году.

Источник: Prazsky.denik.cz