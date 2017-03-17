Представители ЛГБТ в Чехии пожаловались на проблемы на работе

Компаниям в Чехии предложили подписать меморандум, чтобы защитить права ЛГБТ на рабочих местах.

Представители ЛГБТ в Чехии по-прежнему жалуются на непорядочное отношение к себе на работе. Об этом говорит исследование компании «Бизнес для общества» (Byznys pro společnost, BPS). Согласно его результатам, каждый пятый гомосексуалист сталкивается с неуважительным отношением на работе – во время собеседования, при трудоустройстве или в других ситуациях.

Каждый третий опрошенный признался, что опасается, что его сексуальная ориентация может угрожать его карьере и влиять на дальнейший успех на работе. По словам председателя BPS Павлины Калоусовой, подобные проблемы часто проявляются в крупных компаниях в Праге, несмотря на то что руководство заявляет, что они открыты для ЛГБТ. Калоусова утверждает, что в действительности дела обстоят абсолютно иначе.

Чтобы исправить ситуацию, BPS разработала меморандум, который, кроме нее, уже подписали 5 компаний (IBM, Vodafone, Ogilvy, Hilton и Prague Pride). Своей подписью компании подтверждают, что они будут работать над уважением ко всем сотрудникам и толерантностью, а также создавать одинаковые условия труда и бонусы для всех работников.

Теме сексуальных меньшинств на рабочих местах в Центральной и Восточной Европе будет посвящен предстоящий Pride Business Forum, который состоится в июне этого года. Впервые это мероприятие проходило в 2011 году, и в нем участвовали 70 представителей компаний. В прошлом году участников было уже более 250. По словам одного из представителей компании, которая подписала меморандум, было бы жалко не пользоваться талантами только из-за их отличия. И это касается не только геев и лесбиянок, но также, например, и родителей маленьких детей.

Источник: denik.cz