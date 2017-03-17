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Как аэропорт Праги планирует отметить свое 80-летие в 2017 году

Как аэропорт Праги планирует отметить свое 80-летие в 2017 году

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Стало известно, какие мероприятия подготавливает пражский аэропорт по случаю своего 80-летия.
Как аэропорт Праги планирует отметить свое 80-летие в 2017 году

Пражский аэропорт отпразднует свое 80-летие нестандартным рейсом. При поддержке «Чешских авиалиний» заинтересованным пассажирам предложат «исторический» перелет Прага - Пьештяни - Брно - Прага. Юбилейный полет состоится 5 апреля. Пиештяни (Словакия) и Брно неслучайно избраны как пункты назначения. Первые рейсы из аэропорта Рузине осуществлялись именно по этим направлениям.

Желающие могут купить билет на праздничный рейс в обе стороны за 1 999 крон. Билеты поступили в продажу в четверг, купить их можно на сайте «Чешских авиалиний». Перевозить пассажиров будет самолет Airbus A319, количество мест ограничено.

Пражский аэропорт будет праздновать свое 80-летие в течение всего года. На первом этаже Терминала 2 откроется интерактивная выставка, на которой можно будет узнать историю аэропорта с момента его основания до современности.

10-11 июня Аэропорт Прага проведет два дня открытых дверей с демонстрацией аэропортовой техники и самолетов. Кроме того на бывшей полосе 22 будут выставлены разные исторические самолеты, например, ветеран Лисунов Ли-2.

Источник: idnes.cz

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