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Преступники в Чехии не смогут «спасать» свое имущество

Преступники в Чехии не смогут «спасать» свое имущество

artyommm 247 0
Согласно поправке в законе, которая вступила в силу в субботу 18 марта, государство сможет забрать незаконно приобретенное имущество даже тогда, когда оно было оформлено на другого человека.
Преступники в Чехии не смогут «спасать» свое имущество

Государство сможет конфисковать имущество у осужденных, которые были признаны виновными в совершении некоторых преступлений, даже если они переоформили его на другого человека или в доверительный фонд. Сегодня, 18 марта, такая поправка в чешском Уголовном кодексе вступила в силу. Ожидается, что она поможет эффективнее бороться с организованной преступностью. 

Расширенную конфискацию имущества можно будет применить, например, в отношении преступников, осужденных за отмывание денег, прием взятки или изготовление наркотиков. 

Конфискация в ограниченном объеме была возможна и ранее, но касалась в первую очередь транспортных средств (их забирали чаще всего у экономических преступников). Автомобили затем продавало, например, Министерство внутренних дел, подобная практика начала действовать с апреля прошлого года. Перед продажей машины никто не ремонтирует, механики в основном констатируют их хорошее состояние. 

Поправка в Уголовном кодексе позволит полиции, например, конфисковать наличные деньги у преступников без законных источников дохода. Если осужденный не сможет объяснить происхождение финансов, они будут конфискованы. Ранее сделать это было проблематично.

Даже если преступник переоформит имущество на других людей, включая близких родственников, государство сможет его конфисковать. В Министерстве юстиций Чехии сообщили, что это нормальная практика, который применяется в других странах ЕС.

Источник: rozhlas.cz

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деньги законы полиция преступность
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