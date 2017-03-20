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Сегодня в Чехии начинается астрономическая весна

Сегодня в Чехии начинается астрономическая весна

Vladislava M 767 0
На 20 марта 2017 года в Чехии выпадает весеннее равноденствие. С этого момента день будет становиться длиннее ночи.
Фото: pixabay.com
Сегодня в Чехии начинается астрономическая весна

Сегодня в Чехии наступает первый день астрономической весны. В 11:28 начинается весеннее равноденствие, когда Солнце вступает в созвездие Овена. С этого момента день будет становиться длиннее ночи, и это будет продолжаться до летнего солнцестояния, которое приходится на 21-го июня.

Метеорологи ожидают, что начало астрономической весны в Чехии будет сопровождаться приятной погодой с температурой воздуха около 15 градусов тепла. Крупные горнолыжные комплексы в стране будут открыты до конца марта, а некоторые и до Пасхи.

Чаще всего весеннее равноденствие приходится на 20-е марта. Раньше это явление часто выпадало на 21-е марта, но в 21-м веке такое в последний раз произошло в 2011 году. В следующий раз начало астрономической весны выпадет на 21-е марта только в 2102 году.

В редких случаях весеннее равноденствие приходится на 19-е марта. В последний раз это случилось в 1976 году, а в следующий раз будет только в 2048 году. К концу ХХI века 19 и 20 марта как первый день астрономической весны будут чередоваться регулярно. Перемещение дат обусловлено високосными годами.

Следующее большое изменение ожидает европейцев в воскресенье, 26-го марта, когда часы нужно будет перевести на летнее время – на час вперед. Из-за этого ночь на 26-е марта будет на час короче.

Источник: ČTK

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