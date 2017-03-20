Самый длинный в Чехии автобус попал в аварию

Сегодня утром автобус длиной 25 метров, который ездит по маршруту 119 в пражский аэропорт, столкнулся с грузовиком.

Фото: twitter.com/PIDoficialni

Автобус длиной в 25 метров, который ездит на пражский аэропорт Вацлава Гавела, в понедельник утром столкнулся с грузовым автомобилем. При аварии никто не пострадал. Величину нанесенного ущерба пока не определили.

Автобус по маршруту 119 попал в аварию в 15 минут седьмого у остановки Nádraží Veleslavín.

«Автобус Van Hool AGG 300 врезался в грузовик, при этом повредилась его левая задняя часть», – подтвердила пресс-секретарь пражского Транспортного предприятия Анета Ржегкова.

На движение по маршруту ДТП не повлияло: предприятие сразу же отправило на маршрут автобусы другого типа.

Автобус Van Hool AGG 300 – самый длинный автобус в Чехии. Его начали эксплуатировать в ноябре прошлого года. Он может перевозить одновременно 200 пассажиров.

Источник: idnes.cz