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Самый длинный в Чехии автобус попал в аварию

Самый длинный в Чехии автобус попал в аварию

Vladislava M 812 0
Сегодня утром автобус длиной 25 метров, который ездит по маршруту 119 в пражский аэропорт, столкнулся с грузовиком.
Фото: twitter.com/PIDoficialni
Самый длинный в Чехии автобус попал в аварию

Автобус длиной в 25 метров, который ездит на пражский аэропорт Вацлава Гавела, в понедельник утром столкнулся с грузовым автомобилем. При аварии никто не пострадал. Величину нанесенного ущерба пока не определили.

Автобус по маршруту 119 попал в аварию в 15 минут седьмого у остановки Nádraží Veleslavín.

«Автобус Van Hool AGG 300 врезался в грузовик, при этом повредилась его левая задняя часть», – подтвердила пресс-секретарь пражского Транспортного предприятия Анета Ржегкова.

На движение по маршруту ДТП не повлияло: предприятие сразу же отправило на маршрут автобусы другого типа.

 

Автобус Van Hool AGG 300 – самый длинный автобус в Чехии. Его начали эксплуатировать в ноябре прошлого года. Он может перевозить одновременно 200 пассажиров.

Источник: idnes.cz

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дтп автобусы Прага
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