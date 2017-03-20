Самый длинный в Чехии автобус попал в аварию

Автобус длиной в 25 метров, который ездит на пражский аэропорт Вацлава Гавела, в понедельник утром столкнулся с грузовым автомобилем. При аварии никто не пострадал. Величину нанесенного ущерба пока не определили.
Автобус по маршруту 119 попал в аварию в 15 минут седьмого у остановки Nádraží Veleslavín.
«Автобус Van Hool AGG 300 врезался в грузовик, при этом повредилась его левая задняя часть», – подтвердила пресс-секретарь пражского Транспортного предприятия Анета Ржегкова.
На движение по маршруту ДТП не повлияло: предприятие сразу же отправило на маршрут автобусы другого типа.
Автобус Van Hool AGG 300 – самый длинный автобус в Чехии. Его начали эксплуатировать в ноябре прошлого года. Он может перевозить одновременно 200 пассажиров.
Источник: idnes.cz