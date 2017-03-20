Через Чехию снова проедет американский конвой

Конвой будет передвигаться по территории Чехии в субботу и воскресенье 25-26 марта. Мероприятия для гражданского населения не планируются.

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В субботу и воскресенье через Чехию проедет конвой НАТО из американских и британских военных. Около 550 человек и 125 машин переместится из Германии в Польшу для укрепления восточных партнеров в рамках так называемого Enhanced Forward Presence (Усиленного передового присутствия).

На территории Чехии конвой будет двигаться по маршруту Розвадов - Стара-Болеслав - Наход. При движении военные будут по максиму использовать магистрали и скоростные трассы. В рамках конвоя проедет и несколько британских военнослужащих. Ночь с субботы на воскресенье военные проведут в Ясельских казармах в гарнизоне в Брадис-над-Лабем и Стара-Болеслав. В целом время нахождения конвоя на территории Чехии не превысит 48 ч.

Колонну разделят на 7 частей, которые будут двигаться с интервалом в полчаса или час. Это позволит увеличить безопасность и быстрее пройти маршрут. Сопровождать конвой будет военная полиция в сотрудничестве с Полицией ЧР.

В 2015 году через Чехию проехали два конвоя американской армии, в мае прошлого года следовал еще один. Особое внимание к себе вызвал первый конвой, в отношении которого было много критики. Тем не менее, ко всеобщему удивлению, тысячи чешских граждан приветствовали военных – в пути или на специальных встречах в казармах. В этом году мероприятия для населения не планируются.

Источник: ceskatelevize.cz