Чехию высоко оценили в Международном индексе счастья

В Международном индексе счастья 2017 года, который ежегодно составляют по заказу ООН, Чехия вошла в третью десятку стран. Первое место заняла Норвегия.

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Самой счастливой страной мира в актуальном международном индексе, составленном по заказу ООН, стала Норвегия. Чехия из 155 государств заняла 23-е место и повысила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 4. Словакия поднялась с 45-го на 40-е место.

Исследование о счастье в мире проводит агентство ООН с 2012 года. Отдельные государства в нем оценивают на основании индекса счастья. В него входят такие факторы, как внутренний валовый продукт на одного жителя, средняя продолжительность жизни, уровень коррупции, доступность здравоохранения, свобода действий, щедрость сограждан, безопасность и др.

Уровень счастья люди оценивают по разным пунктам от 1 до 10. Исследование, как и в прошлом году, делает больший акцент на личную свободу и поддержку общества, чем на доходы. Фактором, который в наибольшей мере влияет на уровень счастья населения, считают душевное здоровье.

Самыми счастливыми странами мира снова стали государства Западной Европы, Канада и Новая Зеландия. Первые места в рейтинге уже несколько лет подряд занимают скандинавские страны. Вслед за лидирующей Норвегией идет Дания, которая была лидером прошлого года. На третьем разместилась месте Исландия, на четвертом – Швейцария, на пятом – Финляндия. Также в десятку лидеров вошли Голландия, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.

Самыми несчастными странами мира, по версии Международного индекса счастья, стали государства субсахарской Африки и страны, затронутые военным конфликтом. Сирия заняла 152-е место. Последней в рейтинге оказалась Центральноафриканская республика.

Россия в рейтинге счастья 2017 года заняла 49-е место, Казахстан – 60-е, Беларусь – 67-е, Украина – 132-е. Среди стран Евросоюза последнее место заняла Болгария (105).

Исследование этого года посвятило отдельный раздел изучению американского счастья. Ученые разбирались, почему уровень счастья в США падает, несмотря на постоянный экономический рост. Исследователи пришли к выводу, что причиной этого стал многосторонний социальный кризис из-за растущего неравенства, коррупции, изоляции отдельных групп населения и недоверия. По прогнозам исследования, политика президента Дональда Трампа только углубит этот кризис.

Источник: http://worldhappiness.report