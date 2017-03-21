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С 2018 года в Чехии усложнятся правила продажи квартир с парковочными местами

С 2018 года в Чехии усложнятся правила продажи квартир с парковочными местами

artyommm 1068 0
Депутаты внесли поправки в Гражданский кодекс, касающиеся продажи жилой недвижимости в многоквартирных домах.
С 2018 года в Чехии усложнятся правила продажи квартир с парковочными местами

По закону, владелец жилой недвижимости при наличии закрепленного парковочного места должен будет сначала предложить выкупить его соседям. Большинство собственников квартир с закрепленными парковочными местами в общем гараже должно будет со следующего года подготовиться к этому усложнению процесса продажи недвижимости. Возможно, в результате квартира будет выставлена на продажу без парковочного места, потому что его захотят купить другие жильцы дома. 

Для многих объектов в таком случае будет сложно найти покупателя. Например, в горах квартиры без закрепленных за ними парковочных мест продаются с трудом или по заниженным ценам. 

«Спрос на места в гаражах, в первую очередь в регионах, где есть проблемы с парковкой, очень большой, в семьях больше, чем одна машина. Если кто-то выкупит место в гараже, то стоимость квартиры сразу понизится», – подтверждает Петр Безоушка, специалист по гражданскому праву и член Законодательного совета правительства.

Источник: seznam.cz

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Темы
квартиры недвижимость продажа недвижимости Чехия
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