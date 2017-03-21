Чехи назвали главные проблемы Евросоюза

Исследование общественного мнения показало, что чехи негативно относятся к мигрантам. Главными проблемами Евросоюза они видят миграцию и терроризм.

Жители Чехии считают главными проблемами Евросоюза миграцию и терроризм, как и жители других стран. К мигрантам у чехов практически самое негативное отношение во всем Евросоюзе. Чехи выделились и своим отношением к безработице, которую они считают незначительной проблемой. Такие результаты показало исследование Eurobarometr. В понедельник их опубликовало представительство Еврокомиссии в ЧР.

63% опрошенных чехов считают миграцию главной актуальной проблемой Евросоюза. В 2013 году такой точки зрения придерживалось только 13% чехов. Терроризм главной угрозой Евросоюза считает 47%. Четыре года назад так ответило только 8% опрошенных. В среднем по Евросоюзу миграцию считают главной проблемой 45% жителей, а терроризм – 31% жителей. 40% чехов назвали главной проблемой Евросоюза растущие цены и расходы на жизнь. 20% считают основной проблемой финансовую ситуацию в семье.

Чехи гораздо реже других жителей стран Евросоюза считают, что иммигранты могут приносить пользу ЕС. Так ответило только 12% чешских респондентов, при этом в среднем такой точки зрения придерживается 44% жителей ЕС. Мигрантов из стран вне Евросоюза позитивно оценивает только 14% чехов.

23% считает, что Чехия должна помогать беженцам: это второе место с конца в ЕС. По Евросоюзу так считает в среднем 66% граждан. Принимать жителей других стран в ЕС в своей стране согласны 45% чехов. 95% жителей Чехии убеждено, что в Евросоюзе нужно усилить борьбу с нелегальными мигрантами. В рамках всего ЕС так отвечало 9 из 10 человек.

Чехи оценивают будущее Евросоюза приблизительно так же, как и граждане других стран. Позитивно ее представляет 49% чехов (средняя норма по Евросоюзу – 50%), негативно – 47% чехов (44% жителей Евросоюза). В улучшение европейской экономики верит 13% чехов, в ухудшение – 30%. 50% чехов не ждет никаких изменений в этой сфере.

Европейские ценности жители Чехии видят в мире, демократии, солидарности и поддержке других. Почти половина чехов считает главными преимуществами Евросоюза свободу путешествий, работы и возможность обучения в других государствах. Негативными явлениями чехи назвали отток денег, бюрократию и недостаточный контроль внешних границ.

По данным исследования, чехи остаются самыми скептически настроенными жителями Евросоюза.

Источник: Aktualne.cz