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Избежать штрафа за превышение скорости в Чехии больше не получится

Избежать штрафа за превышение скорости в Чехии больше не получится

artyommm 806 0
Чешская полиция оборудовала свои автомобили новыми радарами, которые обеспечивают удовлетворительное качество снимков.
Избежать штрафа за превышение скорости в Чехии больше не получится

Самым распространенным нарушением ПДД в Чехии считается превышение скорости. Многим водителям удается избежать ответственности при рассмотрении административного дела. Достаточно поставить под сомнение достоверность снимков с радаров из полицейских машин. 

Так как полиция считает их главным доказательством, некоторые чиновники могут отменить наказание для нарушителя, если снимки были некачественные. Теперь полиция будет пользоваться новыми радарами, которые исключают возможные ошибки.

Для правильного измерения скорости необходимо, чтобы в радаре были безупречно настроены дистанция, пределы скорости, фильтр и точно определена точка измерения. Все это обеспечивает оптическая отметка. В момент измерения скорости на ее оси по отношению к автомобилю не должно быть никаких посторонних предметов.

Полиция считает, что больше некачественных снимков не будет. И даже если качество окажется спорным, можно будет приложить видеозапись нарушения. Новой техникой оборудованы 125 автомобилей, которые сейчас ездят по магистралям и трассам первого класса.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
полиция Чехия Автомобили штраф
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