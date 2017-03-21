Чешская почта переходит на электромобили

Вместо обычных автомобилей на бензине или дизеле Чешская почта будет развозить посылки на электромобилях. Самый большой в истории Чехии тендер на электромобили уже открыли.

Чешская почта собирается обновить свой автопарк. Автомобили на бензине и дизеле будут менять на электромобили. Почта уже открыла первый тендер на аренду 60 электромобилей для развоза посылок по городам.Такой транспорт почта хочет арендовать на 5 лет. Стоимость заказа, по оценкам почты, составляет 30 млн крон. Это крупнейший заказ электромобилей в истории Чехии.

«В городах, где наши автомобили ездят на относительно небольшие расстояния и часто останавливаются, электромобили будут гораздо более выгодным решением, чем стандартные автомобили на топливе», – говорит пресс-секретарь Чешской почты Матиаш Витик. По его словам, почтальоны будут использовать электромобили в Праге, Брно, Пардубице, Либерце и некоторых других городах.

В прошлом году Чешская почта уже начала тестировать два электромобиля: Nissan eNV200 и Peugeot Partner Electric. Их взяли в аренду у компании ČEZ.

«Мы тестировали электромобили, чтобы убедиться в их полезных качествах и возможности использовать такой транспорт в условиях нашего движения. Результаты были позитивными, поэтому мы выписали тендер на новые электромобили», – добавил Витик.

Эксплуатация электромобилей должна обойтись почте дешевле, чем машины на газу или бензине. Кроме того, почта хочет внести свой вклад в защиту экологии.

В ближайшие годы в Чехии должно появиться гораздо больше электромобилей и станций подзарядки. Две крупнейшие чешские компании – Škoda Auto и ČEZ – будут сотрудничать в области производства электромобилей и строительстве инфраструктуры.

Источник: idnes.cz