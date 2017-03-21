Опубликована официальная статистика по численности населения Чехии

В прошлом году численность населения Чехии увеличилась на 25 тысяч человек, 4/5 от этого количества составляют мигранты.

В прошлом году численность населения Чешской Республики увеличилась на 25 тысяч человек и составила 10 578 820 жителей. В прошлом году в Чехию переехало около 20 тысяч иностранцев, остальные 5 тысяч обеспечила рекордная для страны рождаемость. Браков тоже было больше всего за последние 8 лет, - сообщает Чешское статистическое управление.

В прошлом году в Чехии родились 112 663 ребенка, и это больше всего за последние 6 лет. Вне брака на свет появились 48,6% детей. Средний возраст женщины, ставшей матерью в Чехии, составил 31 год; у женщин, рожавших первого ребенка, – 29 лет. По предварительным данным, в прошлом году на одну женщину в Чехии приходилось 1,6 ребенка.

Умерли в 2016 году 107 750 человек, что на 3 400 меньше, чем годом ранее. В 2015 году количество умерших было рекордно высоким. Больше всего людей умерло в декабре, меньше всего – в сентябре. Средняя продолжительность жизни мужчины в Чехии – 72,3 года, женщины – 79,2 года. При этом чаще всего умирали жители в возрасте 85 лет. 317 детей умерли, не дожив до 1 года.

В прошлом году в Чехию переехали 37 503 иностранных гражданина, уехало из страны – 17 439 человек. Так же, как и в 2015 году, чаще всего в ЧР приезжают жить и работать словаки, украинцы и румыны.

В 2016 году в Чехии было заключено на 2 600 браков больше, чем в 2015 году. Большинство пар планировало свадьбу в июне, меньше всего молодоженов было в январе. Средний возраст жениха составил 30 лет, невесты – 28 лет. Разводов в Чехии было на 1000 меньше, всего распались 25 тысяч браков. В 58,9% случаев разводились пары с несовершеннолетними детьми.

Источник: idnes.cz